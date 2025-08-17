En el hospital de Zamora mandan las mujeres: hay 8 por cada 2 varones

En los hospitales de Zamora sería más preciso hablar de médicas, enfermeras o celadores que de sus equivalentes masculinos, debido a que en estas, como en la mayor parte de las categorías laborales del Complejo Asistencial, la presencia femenina es mayoritaria.

Ha sido Pedro Pacheco Corchado, profesional de gestión administrativa de la unidad de Contabilidad (Contabilidad Analítica) del Complejo el encargado de traducir la números esta sensación que a simple vista se percibe: las mujeres son mayoritariamente las que tiran de la Atención Especializada zamorana. Lo hace en el estudio titulado "Análisis estadístico de género por categorías y niveles profesionales del Complejo Asistencial de Zamora. Evolución desde 2022 hasta 2025" que se ha publicado en la revista Nuevo Hospital que edita digitalmente el centro hospitalario zamorano.

Las conclusiones principales son claras. Tras analizar los números "se evidencia presencia femenina mayoritaria en todos los niveles y categorías profesionales con las excepciones del personal de mantenimiento y jefaturas del personal facultativo. En el personal de Gestión y Servicios, a medida que ascendemos de nivel de titulación existe una mayor equiparación de sexos".

Proporción de hombres y mujeres en varias categorías profesionales del Complejo Asistencial de Zamora / Estudio Nuevo Hospital

De todo el personal del hospital el 80% son mujeres y el 20% hombres, porcentaje que apenas ha variado en los últimos cuatro años. Es decir, de cada diez profesionales de los hospitales de Zamora, ocho son mujeres. El porcentaje de hombres se eleva muy ligeramente, hasta el 22%, en el caso de los puestos directivos.

Categorías profesionales

Entre los médicos el porcentaje de mujeres es también mayoritario, un 65% frente a un 35% de hombres, pero curiosamente esta proporción se da la vuelta cuando se mira solo a los jefes de servicio o de unidad: de 29, 15 son hombres y 14 mujeres.

En cambio entre las enfermeras la neta mayoría de mujeres (un 87% frente a un 13% de hombres) se traslada casi como un calco a las supervisoras de Enfermería o grupos sanitarios A2. El personal técnico superior (sanitario y de gestión y servicios) gana presencia masculina, hasta el 19%.

Y entre las TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) la presencia femenina es abrumadora, ya que hay un 94% de mujeres frente a un 6% de hombres.

Uno de los resultados llamativos es el incremento de la presencia femenina entre los celadores, en una proporción de dos a uno a favor de las mujeres. Entre el personal de Gestión y Servicios la proporción es de tres a uno (77% mujeres por 23% hombres). Entre los auxiliares administrativos la presencia de mujeres es también mayoritaria, un 88% frente a un 12% de hombres.

Poner cifras a la evidencia

El autor señala que "es conocida la notoria presencia de las profesionales femeninas en el ámbito de la sanidad, concretamente de la sanidad pública, donde los requisitos de acceso son tasados y no sujetos a valoraciones discrecionales por parte del empleador". Por tanto, aclara, "el objetivo de este estudio no es tanto plasmar esta evidencia ampliamente conocida por parte de la sociedad, sino detallar su magnitud por categorías y tipologías de puestos".

Así "en la primera parte del estudio se muestran los resultados analizando los datos por grupos homogéneos profesionales, departamentos y año". En una segunda parte "se analizan los datos respecto del nivel de titulación, tipo de puesto de trabajo y anualidad", con detalle del número de profesionales y gráficos que favorecen su visualización y la evolución anual en el periodo de cuatro años considerado.

