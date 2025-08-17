"Hay que dar facilicidades para que haya relevo generacional"

¿Qué le ha motivado a seguir al frente de la federación de Asociaciones de Empresarios de Comercio de Zamora (Azeco) otros cuatro años más?

Más que motivar, es que si queremos que el comercio de Zamora siga siendo un comercio diferenciador y con personalidad y que la gente siga valorando el buen servicio, los propios comerciantes tenemos que estar ahí trabajando por ello. Entonces, yo empecé poco a poco, por echar una mano y luego me fui implicando más y, luego, sigues, porque es verdad que a la gente le cuesta participar en las cosas y se complica encontrar a personas que quieran y puedan participar porque el comercio es muy esclavo, son muchas horas en tu establecimiento y encontrar ratos para poder dedicarte altruistamente a esto, entiendo que no todo el mundo lo puede hacer.

¿Qué balance hace del pasado mandato como presidente?

Tenemos acciones que se han consolidado, contamos con una junta directiva que, aunque hemos tenido dos bajas, somos gente que nos llevamos bien, gente participativa y con ganas de darle un poquito vuelta a las cosas y buscar nuevas acciones un poco diferentes. En este tiempo, hemos consolidado una serie de acciones que tenemos ya en el calendario del año como establecidas y también hemos intentado hacer otras campañas nuevas y diferenciadoras. Unas han funcionado mejor, otras peor, pero lo hemos hecho con toda la ilusión y creo que es un poco ahí donde tenemos que estar para generar esa visualización que haga que los zamoranos nos tengan en cuenta y vean que tienen un comercio que merece la pena.

¿Cómo describiría la situación actual del comercio zamorano?

Ahora estamos en una situación compleja. En otras ciudades ya no hay ese comercio un poco diferente que sigue habiendo aquí en Zamora porque hay ya mucha franquicia, son todo marcas y grandes cadenas y al pequeño comercio le cuesta. Aquí todavía tenemos un comercio diferenciador, un comercio muy nuestro, muy personal, de comerciantes que se implican, que trabajan marcas y buscan un público que les valore por otras cosas y eso hay que cuidarlo. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que está habiendo mucha jubilación y mucho cambio generacional a lo que se juntado que después de la pandemia hubo gente que desgraciadamente tuvo que cerrar. Además, está el cambio en los hábitos de consumo por lo que estamos en un punto de inflexión y que creo que puede ser un momento clave para intentar consolidar el comercio y, al mismo tiempo, atraer a nuevos comerciantes, especialmente, gente joven que tome ese relevo generacional para no perder esa esencia que tenemos.

¿Qué cambios de consumo son los que han detectado en la ciudadanía zamorana?

El tema digital ya venía de antes, pero la pandemia lo ha agudizado mucho, aunque al mismo tiempo también le dio un valor al comercio de cercanía. Por eso, creo que ahora tenemos público para todo. Está el público que es digital, online, y que va a precio y que lo que quiere es estar en su casa comprando, pero también hay un público que busca otra cosa, que busca esa cercanía, el que le puedas asesorar e incluso que vienen a preguntarte y, al final, el comerciante que es el que sabe de su campo, le da unas directrices, habla con él y esto es algo que este tipo de cliente lo valora porque le clarificas dudas y pueden además ver el producto, tocarlo, con la facilidad de que se lo podemos pedir, lo ve, lo tocas y si no, se puede devolver. O sea que al final, tenemos que conjugar un poco las dos cosas, lo digital con lo físico y ese es el público que tenemos que buscar, el que compagina un poco las dos cosas, busca información en Internet, se interesa a lo mejor por un producto y luego viene a los comercios a preguntar por él y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder buscárselo, enseñárselo, darle las facilidades y tener una buena relación calidad-precio. Ese público existe y ese es el que nosotros tenemos que trabajar.

El comercio se está viendo afectado por la falta de relevo generacional ¿cómo se puede revertir esta situación o al menos frenarla?

Eso va a ser una de las claves porque se cierran negocios que funcionan y es una pena, no los coge nadie y es mucho más difícil abrir un negocio nuevo que coger uno que está funcionando. Además, estamos viendo casos en que los ha cogido alguien nuevo y negocios de toda la vida han seguido funcionando muy bien con ese nuevo equipo y creo que esa es la clave para intentar que no se cierren.

Jóvenes que pueden imprimir su espíritu y darle un nuevo impulso al negocio ¿no?

Sí, además, creo que para los comerciantes que ya llevamos más tiempo es necesario tener ese revulsivo de gente joven que viene y que le da otro impulso, que tiene otras miras, que conecta a lo mejor más con ese público que está entre lo digital y lo físico... es muy importante porque nos ayuda a nosotros mismos a tener un referente de nuevos comerciantes. El fin es trasladar a esos jóvenes que el mundo del comercio tiene un horario que no es fácil, pero por otra parte también es gratificante tener un negocio tuyo con el que tienes un contacto con el público de la ciudad. Por todo ello, hay que dar facilidades y animar a los jóvenes a que hagan ese relevo generacional y ponerle una alfombra roja a cualquiera que esté interesado porque hay veces que los problemas que tienen para empezar les pueden echar para atrás. Todo tiene que ser más ágil en Zamora al igual que pasa en otras ciudades de alrededor donde los trámites son mucho más rápidos.

¿Cómo piensan afrontar todos esos desafíos?

Hay que trabajar con las instituciones porque son las que nos pueden echar una mano. Cada comerciante está ahí luchando con lo suyo, por hacerse ese hueco en el público, pero es verdad que necesita un poquito de apoyo, por ejemplo, con el tema de digitalización, hay que tener a las instituciones detrás para que te echen una mano. Es cierto que se hacen cosas, tanto con el ayuntamiento, como puedes ser el programa Digitalízate, como con la Junta que ofrece ayudas para la digitalización de los comercios y se pueden pedir subvenciones, el Kit Digital del Estado... Está habiendo ayudas y nosotros las tenemos que trasladar a los asociados, aunque creo que en ocasiones el problema es que el comerciante tiene que tener el tiempo necesario para formarse y después para poder ponerlo en marcha y tener una continuidad porque no es solo tener las herramientas, es que exige mucho tiempo y dependiendo de tu comercio, si tienes empleados o no, la disponibilidad... es más o menos complicado.

¿Cómo valora la colaboración existente con las instituciones públicas como el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León?

Nos hemos entendido bien. Las instituciones valoran que el comercio, tanto en Zamora capital como en el mundo rural, es clave, ya no solo por la labor social que tiene y el servicio que se ofrece sobre todo en el mundo rural, sino porque al final una ciudad sin comercio, es una ciudad que no tiene ese espíritu, ese punto social, de interrelacionarte y de acompañamiento a la gente, sobre todo a las personas mayores. Además, el comercio genera mucho empleo, genera riqueza, genera impuestos y es una de las grandes industrias de Castilla y León. ¿Qué pasa? Que como somos muchos y muy pequeños, pues parece que no somos una gran empresa, pero si tú sumas el impacto económico que tiene el comercio a nivel regional es muy importante y por eso hay que seguir cuidándolo. Las instituciones lo valoran y van viendo que es necesario y las acciones que les pedimos son cosas también realistas.

¿Qué campañas de dinamización comercial están previstas para los próximos meses?

Para esta última parte del año, tenemos el Día del Comercio y la Navidad que cada vez empieza antes y nos come todo porque es la campaña más importante. Este año, además, tenemos las Edades del Hombre que colaboraremos también porque es un evento muy interesante económicamente para el comercio y hostelería. El próximo año repetiremos acciones que ya tenemos consolidadas e intentaremos buscar alguna otra como sucedió, por ejemplo, con los cromos de Semana Santa, para que marquen un poquito la diferencia. Tenemos que colaborar entre todos y ese es un mensaje que desde la asociación estamos intentando trasladar a los comerciantes para que cualquier idea que tengan nos la trasladen. Por ejemplo, la nueva feria del automóvil se hizo a raíz de los propios empresarios del sector que nos pidieron que la cambiásemos y ha funcionado muy bien o sea que yo animo a todos los comerciantes a que nos trasladen inquietudes e incluso acciones que hayan visto en otras ciudades.

¿Cómo valoran desde Azeco la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Zamora (ZBE)?

La Zona de Bajas Emisiones tiene que estar porque nos lo exigen. Nosotros nos hemos reunido con el Ayuntamiento y les hemos trasladado nuestras iniciativas y las de otras asociaciones que también hicieron alegaciones y vamos a hacer un seguimiento, de hecho, nos han emplazado a que cuando salga la normativa, nos reunamos porque todos buscamos la practicidad. Hay que cumplirlo, pero vamos a hacerlo con el mínimo impacto posible para todo el mundo y creo que se va a poder hacer.

¿Puede la ZBE beneficiar indirectamente al comercio si mejora el entorno urbano y lo hace más atractivo para pasear y comprar o, por el contrario, hay riesgo de que algunos negocios del centro se vean obligados a cerrar o trasladarse si se reduce el flujo de clientes?

Hay que conjugar un poco las dos cosas. Muchas de las calles que se han arreglado, aunque tengan unos inconvenientes, también han tenido otros puntos positivos. Algunas tienen más tránsito de peatones y hay calles que han mejorado comercialmente. También, se trata de facilitar que los repartidores hagan su trabajo, que los vecinos puedan entrar con tranquilidad, pero que al mismo tiempo el peatón tenga más calles por las que caminar a gusto, que eso traerá más tráfico, más volumen y que revierta en los negocios que están en esas calles. Yo creo que con lo que se ha hecho se cumple mucho de lo que se pide y no va a hacer falta mucho cambio más para cumplir. Lo que es importante es que haya una buena organización, a lo mejor hay que mejorar los horarios del reparto o poner alguna plaza más de carga y descarga, aunque ya se han ido añadiendo a raíz de las reuniones que hemos tenido. Entonces, se han ido solucionando cosas y eso es lo que tenemos que buscar para que si se hace bien, no vaya a tener un impacto más allá de los cambios que ya se han ido haciendo.

¿Se están contemplando aparcamientos suficientes para favorecer el acceso al centro?

Yo sí echo en falta un aparcamiento. Sé que en este punto tenemos discrepancia con el Ayuntamiento porque el parking que van a hacer donde la antigua estación de autobuses no es el centro. Zamora es muy pequeño, pero cada ciudad tiene su idiosincrasia, en Madrid sería como que "está aquí al lado", pero en Zamora no está aquí al lado. Entonces creo que haría falta mejorar el aparcamiento en el casco histórico y en el centro de la ciudad porque la gente quiere venir en el coche a comprar y se lo tienes que facilitar. Hay que facilitar eso para que la gente que quiera venir pueda aparcar en el centro como pasa en Valladolid o en parkings que hay muy en el centro, en Salamanca y, después la gente ya se mueve, compra y se toma algo. A nosotros nos falta algún parking o zonas para poder aparcar y que la gente no se queda en los centros comerciales, sino que digan me voy al centro, que lo tengo súper fácil, voy, aparco, compro en el pequeño comercio, me tomo algo en los bares... Lo que queremos es tener una ciudad moderna, accesible y fácil para lograr que sea un centro comercial al aire libre y que se anime a venir más gente.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los comerciantes que están perdiendo la esperanza o que están pensando en cerrar?

Es complicado porque cada uno tiene sus problemas, pero Zamora sigue teniendo su personalidad. Eso es algo que nos dice también la gente que viene de fuera y pienso que si trabajamos en ese sentido y buscamos ese nicho de público, tendremos futuro. Es difícil, pero tenemos que trabajar todos juntos. Por eso, invitamos a que el que tenga ideas y quiera colaborar para que el comercio de Zamora siga bien e incluso lo mejoremos y modernicemos, sepa que Azeco está ahí para que entre todos podamos conseguirlo.

Y a los zamoranos ¿qué les diría para que compren en el pequeño comercio?

Siempre digo que las campañas que realizamos ayudan a que muchas veces descubras el pequeño comercio que tienes debajo de tu casa y creo que el zamorano, en general, valora el comercio de cercanía que tiene y yo le animo a que siga dándonos esa oportunidad, a que igual que tiene tiendas a las que va muy a gusto, descubra otras que a lo mejor le cuesta más dar el paso porque tenemos para todos los gustos. Ademas, en Zamora tenemos un comercio muy profesional y muy de tú a tú y eso es algo bonito que le da vida a la ciudad. Me refiero a ese momento de ir a comprar que se convierte en algo social y te alegra un poco el día el que te atiendan bien. No obstante, nosotros vamos a seguir trabajando para atraer sobre todo a los más jóvenes que les cuesta un poco más entrar en las tiendas. Tenemos que esforzarnos en animarles a que en vez de que se pasen horas buscado algo en Internet, entren y pregunten a un profesional, que les va a asesorar y van a disfrutar de un acto de compra más social.

