Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid

Habrá dos lanzaderas en cada sentido

Pantalla de Renfe en la que se ven que todos los trenes están cancelados

Pantalla de Renfe en la que se ven que todos los trenes están cancelados / Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.

Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.

Fuentes de Renfe han detallado a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.

