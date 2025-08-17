Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid
Habrá dos lanzaderas en cada sentido
Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.
Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.
Fuentes de Renfe han detallado a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los dos incendios van camino de batir el triste récord de la Sierra de la Culebra
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- Retazos de una Zamora que fue, pero ya no está
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores
- Nuevo campamento militar en Zamora: Monte la Reina reclasifica la zona inundable para permitir maniobras
- La calidad del aire empeora en Zamora y es perjudicial para personas sensibles
- Detenidos los autores de dos estafas a personas mayores de Zamora haciéndose pasar por revisores de gas