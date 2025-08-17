El claustro de la Catedral acogerá un espacio inmersivo en Las Edades del Hombre

El claustro de la Catedral de Zamora es el espacio donde la Fundación de las Edades del Hombre pretende que los visitantes disfruten de una experiencia inversiva en la muestra "Esperanza".

En la galería, diseñada por Juan del Ribero Rada en estilo escurialense tras el incendio del año 1591 donde desapareció la construcción original, crearán experiencias impactantes diseñadas mediante múltiples tecnologías que sumergirán al espectador, a través de la estimulación de múltiples sentidos con la música, la pintura o la arquitectura, en una sensación de realismo.

Las Edades del Hombre ya generó un espacio vanguardista a través de los muros de la iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo en la edición de muestra de arte sacro desarrollada en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. En aquella ocasión la propuesta tenía una duración de 15 minutos.

Entrada adicional

La experiencia está planteada como una prestación adicional de "Esperanza" que contará con su propia entrada. En la página web de Las Edades del Hombre figura que el acceso únicamente para esta zona tendrá un coste de 5 euros y de 14, si se combina con la muestra y se opta por un programa de mano.

Respecto a la venta de pases, todavía no figura un día de inicio, sin duda, porque se desconoce la fecha exacta de la inauguración de la XXVIII edición, aunque fuentes cercanas a la organización apuntan que será la primera semana del mes de octubre, ya que el objetivo pasa porque la muestra de arte sacro esté abierta para el puente del Pilar al ser fiesta en todo el territorio nacional.

Claustro de la Catedral de Zamora. / Cedida

"Esperanza", en alusión al Año Jubilar 2025 propuesto por el Papa Francisco, concentrará las piezas entre el primer templo diocesano, tanto en la seo y sus capillas como en las dependencias del Museo Catedralicio, así como en el templo de San Cipriano, donde comenzará la visita.

La iglesia del Carmen de San Isidoro se consagra como ámbito pensado para divulgar el mensaje entre las familias y escolares a través de la arquitectura, de la escultura y de la pintura.

Obras artísticas

Sobre el centenar de piezas que abordarán la esperanza desde diferentes perspectivas religiosas y artística pesa un fuerte hermetismo.

Las Edades del Hombre han confirmado, por el momento, que en Zamora habrá piezas realizadas por grandes maestros como El Greco, Salcillo, Berruguete y Juan de Juni, una nómina a la que podría sumarse el escultor barroco Gregorio Fernández, de quien estaría restaurándose alguna pieza en estos momentos en el Monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación.

La Diócesis de Zamora tendrá su cota de protagonismo con obras tal relevantes como el Cristo de las Injurias, propiedad del Cabildo, que se exhibirá en el primer templo diocesano, pero fuera de la capilla de San Bernardo, donde habitualmente recibe culto.

Cristo de las Injurias el último Miércoles Santo. / Archivo

La presencia del crucificado no impedirá su salida procesional, tal y como confirmó el secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, José Enrique Martín Lozano el pasado mes de marzo. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el máximo responsable de la Fundación al ser preguntado por la posibilidad de que esculturas vinculadas a la Pasión de Zamora integraran la muestra, declaró que "indudablemente, llegada la Semana Santa, la prioridad es que estén procesionando".

También Portugal tendrá presencia en el discurso expositivo. No hay que olvidar que inicialmente la exposición se planteó como la primera muestra hispanolusa de la serie de Las Edades, como un diálogo con el país vecino a través del Duero. No obstante, tras haber intentado que se sumara tanto la Diócesis de Oporto como la de Braga la Fundación optó por una única sede.

