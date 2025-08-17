El aire de Zamora, "no saludable" por la alta concentración de partículas

La estación medidora de la plaza de Sagasta detecta exceso de contaminación en el aire de Zamora capital, sumida estos días en una calima provocada por el humo de los incendios que en la mañana de este domingo está siendo especialmente intensa.

De los parámetros medidos en este punto de muestreo el de CO₂ es el único que se mantiene en parámetros saludables. Las partículas finas en suspensión denominadas PM 2,5 están en 187 microgramos por metro cúbico, medida calificada como "no saludable". Algo parecido ocurre en el caso de las partículas gruesas, PM10, por encima de los 200 microgramos por metro cúbico de aire y, por tanto, "no saludables".

Estación medidora de la calidad del aire en Plaza Sagasta, este domingo / J.N.

IQ Air califica la calidad del aire en Zamora como moderada, con un índice 69, con lo que no habría llegado aún a "nocivo para los grupos sensibles" como ocurriera días atrás. Sí refleja que "la concentración de PM 2,5 es actualmente 3.8 veces superior al valor de referencia anual de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante las altas concentraciones de partículas como consecuencia de los incendios forestales que se están produciendo en el oeste de Castilla y León, Galicia y Portugal. Este aviso afecta a la mitad oeste de la comunidad y fundamentalmente a El Bierzo. Es aconsejable evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y las personas sensibles deben adoptar precauciones especiales mientras dure esta situación.

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles elevados de partículas en todo el oeste de la comunidad, que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que se están produciendo en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal.

Detalle de la medición de las partículas finas PM 2,5 / J.N.

En Zamora las mediciones de la estación de la Junta constatan la elevación de partículas en suspensión, aunque fijan los valores de la concentración en 68 microgramos metro cúbico para las partículas gruesas y en 55 para las finas. Hay que tener en cuenta que los datos de la Junta van con un par de horas de retraso.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente "para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda informase a través de las diversas aplicaciones que permiten conocer la calidad del aire.

Medición de las partículas gruesas en la estación de Sagasta / J.N.

Si los niveles no son muy elevados (hasta regular): para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas, probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles . Así, disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, vigila la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas, probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas . Así, disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, vigila la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones. Si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. Además, en esta situación se recomienda para estas personas el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación

Dado que la magnitud del episodio será variable dependiendo de las horas del día y de las direcciones del viento, en los próximos días se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web de Medio Ambiente de la Junta, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Agencia Europea del Medio Ambiente o la aplicación ICA Índice de calidad del aire.

