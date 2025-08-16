¿De dónde viene el humo que cubre Zamora capital?

Una niebla de ceniza cubre el sol procedente de los incendios

Cielo nublado por el humo de los incendios en Zamora capital.

Cielo nublado por el humo de los incendios en Zamora capital. / Cedida

Isabel Rodríguez

El cielo de Zamora continúa de color plomizo a causa de los incendios forestales que cercan Galicia, Castilla y León, Extremadura y Portugal. Un manto gris cubre el sol durante estos días y la única lluvia que aparece por el momento es la de morceñas (morcellas) o pavesas que se posan sobre edificios, mobiliario urbano y capós de coches.

Pero, ¿de dónde viene exactamente este humo? Según informa RedMeteo con una imagen satelital, esta masa de humo que cubre Zamora viene procedente del incendio de Cipérez, en San Cristóbal de los Mochuelos, Salamanca. Además, el humo de los incendios de Portugal también se extiende por toda Galicia y León.

