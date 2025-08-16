¿De dónde viene el humo que cubre Zamora capital?

El cielo de Zamora continúa de color plomizo a causa de los incendios forestales que cercan Galicia, Castilla y León, Extremadura y Portugal. Un manto gris cubre el sol durante estos días y la única lluvia que aparece por el momento es la de morceñas (morcellas) o pavesas que se posan sobre edificios, mobiliario urbano y capós de coches.

Pero, ¿de dónde viene exactamente este humo? Según informa RedMeteo con una imagen satelital, esta masa de humo que cubre Zamora viene procedente del incendio de Cipérez, en San Cristóbal de los Mochuelos, Salamanca. Además, el humo de los incendios de Portugal también se extiende por toda Galicia y León.

Una tormenta "no prevista", origen del avance incontrolado El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha comparecido ante los medios de comunicación a última hora de este sábado para explicar las causas del avance incontrolado del incendio en Porto de Sanabria. Al parecer, una "importante tormenta no prevista con vientos superiores a 50 kilómetros por hora y continuos cambios de viento" ha provocado la desfavorable evolución del fuego. Como respuesta, se han realizado una serie de contrafuegos para evitar que las llamas no avanzaran en dirección al pueblo, donde permanecen en torno a 125 personas.

Estas son algunas de las fotografías de Araceli Saavedra del fuego en Porto. GALERÍA | Situación complicada en la sierra de Porto por el incendio / Araceli Saavedra

Momentos complicados Durante la tarde de este sábado se han vivido momentos de tensión en el incendio de Porto de Sanabria. Tres vehículos, una motobomba y dos pick up, han quedado atrapados en el fuego, pero por fortuna los bomberos forestales del operativo de la Junta de Castilla y León han conseguido salvarse haciendo un cortafuegos con la retroexcavavadora y refugiarse ya dentro del área que se había quemado.

Enfado de los ganaderos Entre los ganaderos hay mucho cabreo por el descontrol del fuego. Se habla de unos catorce kilómetros de frente. Se han habilitado numerosos medios y una ambulancia está preparada en Porto por si fuera necesario.