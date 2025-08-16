Renfe asegura que están previstos varios trenes especiales este sábado entre Madrid y Zamora
La circulación entre Orense y Zamora sigue interrumpida por los incendios
"Búscate un blablacar que aquí no va a salir nada". Es el consejo que le han dado a una usuaria del tren que está esperando este sábado en el vestíbulo de la estación de Zamora sin muchas perspectivas de que se mueva algún convoy durante toda la jornada.
El AVE que se encuentra estacionado desde hace un par de días en los andenes de la estación de Zamora sigue parado y son ya cuatro días de trastornos ferroviarios como consecuencia de los incendios, tres de ellos con trenes cancelados y suspensión de la circulación.
Desde Renfe confirman en sus redes sociales que la circulación entre Orense y Zamora sigue interrumpida, pero aseguran que este sábado 16 de agosto se prevén varios trenes especiales entre Zamora y Madrid. De momento no hay más información sobre horarios, tampoco en la propia estación.
