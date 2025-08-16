Un microbosque para Vista Alegre

Renovado uso para 13.600 metros cuadrados de terreno en el barrio de Vista Alegre de Zamora en una parcela situada en la calle Córdoba que en unos meses dejará de ser un espacio con escaso valor y poco uso para convertirse en un microbosque autóctono urbano. El proyecto se incluye en el programa de Renaturalización y Resiliencia en la Ciudad de Zamora (RenaturaliZA) que desarrolla el Ayuntamiento de la capital con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para el fomento de actuaciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea.

El presupuesto con el que se dota a la actuación, que busca empresa que se encargue de ella, es de 190.893 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 70 días. El objetivo es renaturalizar esta parcela sin vegetación arbustiva ni herbácea en buena parte de ella, incluso existiendo zona sin cobertura vegetal. Espacio de barrio que actualmente cuenta con poco uso dadas sus características, por lo que principalmente se utiliza como zona de suelta de perros. Renaturalización de la parcela que se llevará a cabo con la introducción de especies autóctonas de plantas arbóreas, arbustivas y aromáticas, en una disposición aleatoria que se intercalarán con diversas especies de frutales que complementen el proceso de renaturalización y de mejora de los servicios ecosistémicos de la zona.

Plano de situación de la parcela en la que se ejecutará el proyecto. / Cedida

Las obras que se contemplan en este proyecto son la introducción de un sistema de riego por goteo adaptado a la distribución del paisaje renaturalizado y adecuación del sendero existente que recorre la parcela, además de la instalación de mobiliario urbano en el recorrido del sendero. Posteriormente, se realizará la implantación de arbolado autóctono mezclado con especies frutales, así como zonas de vegetación arbustiva, priorizando especies autóctonas y especies adaptadas a la zona. Se realizará así una mezcla de especies frutales y arbolado autóctono creando un microbosque de mayor valor ecosistémico. Una vez finalizados los trabajos de plantación, se prevé hacer una siembra de semillas de pradera natural con mezcla de flores silvestres para mejorar la cobertura vegetal existente.

El objetivo principal de la actuación es aumentar la biodiversidad de la zona de actuación de Vista Alegre, introduciendo diecisiete especies diferentes de las que seis especies son arbóreas y once arbustivas y/o herbáceas. La distribución de los ejemplares a plantar se hará de manera dispersa por la zona creando un sistema lo más natural posible, manteniendo las distancias aconsejadas y reglamentarias para plantación de arbolado. Con esta actuación se busca principalmente aumentar su valor como infraestructura verde dada la escasa biodiversidad que lo forma actualmente y mejorar la interacción con los ciudadanos.

Renaturalización de la zona que supondrá un ejemplo de restauración ecológica de un área de escaso valor, con el consiguiente incremento en la provisión de servicios ecosistémicos. De este modo, la actuación representa para el Ayuntamiento de la capital un ejemplo de mejora de la calidad visual de la zona, la de capturar contaminantes y aumento de la cobertura vegetal como elemento de adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático.

