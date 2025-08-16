La despoblación del medio rural no es exclusiva de Zamora en la región

El medio rural profundo de Castilla y León perdió 5.544 habitantes en 2024, hasta los 450.802 vecinos repartidos en alguno de los 1.970 municipios catalogados así -aquellos con menos de 2.000 habitantes-, donde su población encabeza la longevidad con la edad media más alta de la comunidad, 55,12 años, por encima del computo autonómico de 48,49, y frente a los 42,71 de las áreas periurbanas; los 42,98 de las áreas de influencia urbana; y los 47,75 años de media en las capitales.

Así lo refleja el informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León, correspondiente a 2024, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad, al que tuvo acceso la Agencia Ical, y que refleja que Castilla y León aumentó el pasado año su población un 0,33% hasta los 2,39 millones, lo que benefició a casi todos los territorios.

Por provincias, León (-771) y Zamora (-674) son las única que sufren retrocesos, mientras que, en cifras absolutas, Valladolid, con 3.783; Burgos, con 2.370; y Segovia, con 1.288, fueron aquellas que experimentaron los mayores aumentos. Tras ellas, Ávila (699), Soria (545), Salamanca (463) y Palencia (276).

Densidad de población

Respecto a la densidad de población, el fenómeno rural y la denominada España vaciada se deja notar, con 8,74 habitantes por kilómetro cuadrado de Soria, así como los 15,74 de Zamora, frente a los 28,74 de León y los 26,52 de Salamanca, ambas por encima de la media autonómica que se sitúa en 25,38 habitantes por kilómetro cuadrado.

Es decir, aunque todavía esté lejos de Soria, la diferencia de densidad de población entre la provincia cabecera del Duero y la de su curso bajo, Zamora, es de siete puntos. Una distancia entre la primera y la segunda provincia con menor densidad de población que es menor a la que se da entre Zamora y la media autonómica, que se acerca a los diez puntos (ahora mismo 9,64) y que seguramente seguirá creciendo, dado que los kilómetros cuadrados son siempre los mismos, el número de habitantes en el conjunto de Castilla y León sigue creciendo, pero en Zamora sufre una dinámica contraria. León también pierde, pero menos y tiene un "colchón" muy superior.

El aumento poblacional de Castilla y León se produce únicamente en las capitales, ciudades, áreas periurbanas y las zonas de influencia urbana, mientras que el cambio poblacional experimenta la caída acusada en los denominados centros de tercer orden (menos de 2.000 habitantes), de segundo (de 2.000 a 5.000) y de primero (más de 5.000).

Población extranjera

Aunque el mayor varapalo lo anota el medio rural profundo, que a su vez gana población extranjera, con 1.259 habitantes más que en 2023, al alcanzar 24.596, donde representan el 5,46% de la población en unos municipios que engloban el 87,59% de las localidades de la comunidad.

La población extranjera, por su parte, no ha dejado de crecer de manera sucesiva desde el año 2017, que se cifró en 122.278 personas, hasta los 184.135 de 2024, un 9,65% más que en 2023 (167.934). Esta tendencia se reproduce, igualmente, en las nueve provincias de la comunidad, con crecimientos continuos desde 2022.

Así, Valladolid fue la que mayor número de población extranjera sumó en comparación con 2023, seguida por Burgos y Salamanca. Continúa León, Segovia y Ávila, con 1.425 y 14.293. Cierran con los menores incrementos absolutos Palencia (1.113), Zamora (968) y Soria (788).

