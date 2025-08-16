Más calor, mayor malestar emocional

Irritabilidad, fatiga, ansiedad y dificultad para concentrarse. Estos son algunos de los síntomas asociados al calor extremo. Altas temperaturas que afectan negativamente al estado de ánimo y a la tolerancia emocional, ya que "pueden alterar los neurotransmisores relacionados con las emociones y aumentar la sensación de estrés y malestar", detalla el presidente del Colegio de Psicólogos de Zamora, Diego Manuel Rodríguez Simón. Mayor irritabilidad que puede contribuir a conflictos en las relaciones de pareja. Discusiones en las que se puede echar la culpa a la ola de calor que altera los niveles de dopamina y la serotonina, lo que afecta el estado de ánimo. "Además, el calor puede disminuir la paciencia y aumentar la incomodidad, creando un ambiente propicio para los conflictos", añade Rodríguez.

Relación de las altas temperaturas con un aumento en las discusiones, conflictos y, en algunos casos, incluso violencia. "La exposición prolongada al calor puede activar diversos procesos psicológicos como aumento de la irritabilidad, fatiga mental, dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. Además, puede exacerbar problemas preexistentes de ansiedad y depresión", indica el psicólogo. No obstante, el calor también puede alterar la percepción que tenemos de los demás y nuestras reacciones hacia ellos y derivar en un "estrés térmico", puesto que el cuerpo no puede mantener su temperatura interna dentro de límites seguros lo que puede afectar negativamente a la empatía y la capacidad de comunicación. Por ello, además de sentirnos más irritados, podemos notar mayor fatiga mental y dificultades para concentrarnos, lo que dificulta la comprensión de las emociones de los demás y la expresión clara de las propias.

¿Qué se puede hacer entonces para mejorar la convivencia en épocas de calor intenso? El experto afirma que lo fundamental es "mantener la calma, ser considerado con los demás y tomar medidas para refrescarse y mantenerse hidratado". De este modo, recuerda los consejos básicos de beber agua regularmente, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas más calurosas, y utilizar ropa ligera y fresca. No obstante, si el malestar físico producido por el calor sigue afectando a las relaciones en pareja o en familia, es crucial establecer un ambiente de comunicación abierta y respetuosa, practicar la escucha activa y encontrar momentos para la conexión emocional y física.

"Es importante hablar sobre las necesidades y sentimientos de forma clara y constructiva, evitando culpar o criticar", señala. Asimismo, se pueden poner en marcha una serie de estrategias psicológicas para manejar la irritabilidad causada por el calor como técnicas de relajación (respiración profunda o meditación), mantener una rutina de sueño regular, buscar ambientes frescos, hidratarse adecuadamente y practicar la atención plena. También es útil "limitar la exposición a noticias sobre el calor y buscar apoyo social", opina.

Un grupo de personas conversa en una mesa a la sombra. | EMMA V. DÍAZ

Importante fomentar la paciencia y la comprensión mutua en épocas de calor extremo, recordando que las altas temperaturas pueden afectar el estado de ánimo y el comportamiento, haciéndonos más irritables o menos tolerantes. "Ponerse en el lugar del otro y tratar de entender cómo el calor puede estar afectando su perspectiva. Si surge un conflicto, tratar de abordarlo con calma y buscar soluciones que beneficien a todos. En lugar de discutir, buscar juntos soluciones prácticas para hacer frente al calor, como encontrar lugares frescos, usar ropa adecuada o tomar descansos", aconseja.

Se trata de ser más paciente con los errores o frustraciones de los demás, recordando que el calor puede hacer que todos estemos más susceptibles. "Abrirse a compartir cómo nos sentimos y escuchar a los demás para construir un ambiente de comprensión mutua", expone. Otra buena opción es buscar lugares frescos para reunirse, como parques con sombra, piscinas o espacios con aire acondicionado, para crear momentos de alivio y disfrute colectivo.

También es muy útil planificar actividades en pareja, familia o con amigos que ayuden a contrarrestar el malestar térmico, especialmente durante los meses de verano. Estas actividades pueden incluir salidas a lugares frescos, como playas, piscinas o centros comerciales, así como actividades al aire libre en momentos frescos del día, como paseos matutinos o nocturnos. "Planificar estas actividades no solo ayuda a aliviar el calor, sino que también fortalece los lazos y crea recuerdos positivos", valora Rodríguez.

Suscríbete para seguir leyendo