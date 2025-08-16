Ahora Decide reclama una inversión en MercaZamora
La formación denuncia el deplorable estado de las instalaciones
Ahora Decide exige al Ayuntamiento de Zamora poner en marcha “una actuación inmediata para resolver el vergonzoso problema” de Mercazamora que tiene “grandes agujeros en el techo desde hace meses y con un nuevo agujero que puede provocar un accidente en cualquier momento”.
Desde la formación aluden a que cualquiera que vaya a visitar las instalaciones de Mercazamora se dará cuenta del “abandono de esta instalación municipal que hace años contaba con oficinas municipales, cafetería, salas de frío y conservación de alimentos, ordenanzas, entrada específica, amplios aparcamientos y baños públicos para dar servicio a los pequeños comerciantes de Zamora en los 40 puestos que tiene para productores y almacenistas”.
También indicen en que el tejado “tiene grandes agujeros por los que entra el agua cuando llueve en toda la cubierta y si entra en el recinto, verá como los comerciantes que llevan años desarrollando su negocio” en la instalación “conviven con decenas de palomas que tienen el suelo lleno de cagadas porque entran por los agujeros como “Pedro por su casa” y anidan”.
Los almacenistas y mayoristas comentan que “esos agujeros en el techo son históricos, se denunciaron hace años y el Ayuntamiento puso planchas transparentes para taparlos , pero que duraron un año antes de volar o romperse otra vez, comentan que las uralitas plastificadas muy deterioradas han durado 40 años, las que puso el ayuntamiento no han llegado al año”.
Hace más de cuatro meses el Ayuntamiento de Zamora anunció que tiene un estudio de viabilidad y que con una inversión de medio millón de euros se puede transformar en un lugar atractivo para industriales y comerciantes, pero “la situación sigue vergonzosamente igual”
