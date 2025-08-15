El Tránsito más esperanzado

La vida de las Clarisas Descalzas del convento del Corpus Christi estos días resulta más ajetreada de lo normal. A sus compromisos con restaurantes y hoteles de la provincia, para los que lavan, se suma los preparativos unidos a la novena en honor a la Virgen del Tránsito.

El trajín comienza a principios de agosto con la preparación del pabellón que sitúan en el presbiterio.

Las largas telas, que superan el siglo, "tenemos que desdoblarlas" y por sus dimensiones "necesitamos todas las mesas del refectorio" describe la superiora, sor Mercedes Rodríguez. "Lo primero que hay que hacer es mirar bien para ver si hay algún roto porque tiene más del siglo. Una vez localizado, hay que repararlo" subraya.

Una puesta a punto que hacen con mucho mimo "al menos durante un par de días sin descuidar el hacer diario del convento".

Luego viene la preparación de la imagen. "Es como un ritual que me transmitieron las hermanas mayores. Te acercas a Ella con respeto, con cariño, con veneración. Acercas las súplicas de tanta gente…." afirma la religiosa que hace 40 años vive el novenario desde dentro tras hacerlo desde fuera.

Asistentes a una misa del jueves presidida por el párroco de San Ildefonso y las religiosas. / J. N.

Y es que la monja se crió en las calles próximas al convento. "Recuerdo en el inicio del novenario que venía Constantino, el sacristán y a las siete de la mañana abría. Estaban las hermanas rezando laudes en la iglesia. Estaba todo a oscuras y solo estaba la luz del coro de ellas adelante y ese silencio que me encantaba", comparte la clarisa que junto a sus hermanas hace que el templo esté impecable cada día.

Nuevas religiosas

La comunidad se ha visto reforzada este año con tres hermanas procedentes de Angola, religiosas más jóvenes que rebajan la edad del monasterio. "Estamos en el Jubileo de la Esperanza y su llegada es esperanza" dice esbozando una sonrisa la portavoz de las clarisas que también alude a "un par de posibles vocaciones de Zamora". "Cuestionarse la vocación religiosa resulta difícil. Hay otros muchos atractivos. No es que Dios no siga llamando, sino que las antenas no están sintonizando la onda de Dios" sostiene Sor Mercedes.

El cierre del convento se antoja complicado porque la comunidad nunca ha bajado de seis religiosas, (ahora están 9) está muy enraizado en la ciudad con una intensa relación con cofradía, está en pleno eje del románico zamorano y custodia a la Virgen del Tránsito por la que existe mucha devoción, no solo entre los más mayores sino también entre gente más joven que acude a los actos religiosos programados.

Devoción

"Durante el año viene menos gente, pero ahora a partir del cuarto día de novena se nota mucha más afluencia de gente" atestigua la religiosa que reconoce que sus compañeras nuevas "están sorprendidas" por la presencia de tantos devotos, que todavía hace donaciones a la imagen como dos anillos este año. "Una mujer no se desprende de una joya por las buenas, tiene que haber algo mucho más profundo" sentencia.

Celebración

El día de la festividad en la misa de 9.00 cantará el coro de El Perdigón y a las 12.00 horas la misa la presidirá el obispo de Zamora, Fernando Valera, con un coro de Cuenca.

Los actos religiosos concluyen el 16 con las misas de acción de gracias a las 12.00 y a las 20.00 horas y veneración de las sandalias. Tras ello las religiosas guardarán, con cuidado, hasta el próximo año, los elementos del dosel que regaló el obispo Tomás Belestá.

