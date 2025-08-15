Mensaje del obispo en la homilía del Tránsito en Zamora: "La diócesis está sobrecogida por los incendios"

"Cómo no estar sobrecogidos por los incendios en nuestra diócesis y todo lo que es León y Astorga. Cómo no estar sobrecogido por el dolor de las madres que tienen los hijos trabajando contra el fuego, o con tantos de los nuestros desamparados, acogidos en pabellones que no saben qué pasan. Por los que han muerto o que sufren los estragos. Si miramos hacia abajo, nos desesperamos, perdemos la alegría y perdemos la esperanza".

Ha sido uno de los mensajes que el obispo de Zamora, Fernando Valera, ha lanzado en su homilía de la festividad de Nuestra Señora del Tránsito, en la misa central de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción.

El coro de Cuenca, ante la imagen del Ecce Homo. / Alba Prieto / LZA

En la misa ha intervenido el coro de Cuenca dirigido por el maestro de capilla y deán de la Catedral de esa provincia, José Antonio Fernández, ante un nutrido grupo de fieles que han tenido ocasión además de seguir los oficios religiosos durante varios horarios y, este sábado, a las 12.00 y las 20.00 horas, asistir a las misas de acción de gracias, con veneración de la sandalia de la Virgen.

La imagen de la Virgen del Tránsito del convento del Corpus Christi de Zamora es una de las más conocidas y veneradas de la diócesis. Representa el momento de la Asunción, el ascenso de María a los cielos.

Fieles en la misa del Tránsito. / Alba Prieto / LZA

Es la imagen de una virgen "en tránsito", dormida con las manos descansando en el regazo, como si durmiese plácidamente en el momento en el que Dios decide subir a los cielos tanto su alma como su cuerpo. La Virgen está adornada con ricos vestidos bordados y con una gran profusión de alhajas donadas por sus devotos zamoranos, entre las que destaca el calzado de plata sobredorado que muestra en las suelas al sol y la luna cincelados.

Las monjas de clausura siguen la misa tras la celosía / Alba Prieto / LZA

Nuestra Señora está situada en su camarín encima del altar, que permanece bajo un gran "cielo" azul realizado con una gran tela del mismo color. Las monjas de clausura, clarisas, han seguido la homilía semiocultas tras la celosía.

Devoción popular

La talla fue en realidad una imagen venerada en la clausura por las monjas y posiblemente solo expuesta al público durante los cultos de la Asunción. Como crecía el número de personas que acudía a ver la sagrada imagen, para satisfacer la devoción de los zamoranos, en 1750, las religiosas decidieron hacer una capilla con rejas hacia la iglesia para que, sin dejar la imagen la clausura del monasterio los fieles pudieran verla y orar ante ella desde el interior del templo.

Monseñor Valera, junto al sacerdote Narciso Lorenzo / Alba Prieto / LZA

Aunque se ha pretendido, a partir de 1950, declarar a la Virgen del Tránsito como patrona de Zamora, en sustitución de la Virgen de la Concha, este deseo de muchos no ha sido logrado. Tampoco se ha reconocido oficialmente como patrona de la diócesis. Títulos aparte, no cabe duda de que esta imagen está vinculada desde su origen a los zamoranos entre los que despierta hasta la actualidad gran fervor.