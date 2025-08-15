"Leer la mente no es posible, pero sí saber cómo influir en la gente"

Usted es un artista polivalente donde los haya

Yo soy ingeniero y también soy psicólogo; de hecho, no me he dedicado toda la vida a esto. No una pasión que surgiera desde pequeño. Sí que me ha gustado mucho siempre la parte de la psicología que ver con la influencia y la persuasión. Me interesaba mucho la parte de la magia que tenía que ver con la psicología, y sobre todo, cómo la gente percibe la realidad y ahí es donde entré en el mentalismo. Normalmente los magos juegan con la percepción visual. Tú tienes que poder ver para percibir la magia, es decir, una cosa aparece o desaparece, una cosa cambia de tamaño o se transforma. El mentalismo tiene una connotación muy diferente a eso, se apoya en lo que es la percepción, pero no la visual, sino lo que sucede dentro de tu cabeza.

Juegan con nuestra mente.

Efectivamente y eso en el público genera un poco de recelo. No se trata tanto de controlar la mente, nosotros lo que hacemos es jugar un poco con eso para que la gente descubra cómo la mente nos dirige, cómo poner atención donde a veces no queremos y cómo crea una realidad alternativa. Un mentalista para mí es un artista que utiliza habilidades de observación, de memoria, de su gestión, de psicología y de comunicación. Todas esas habilidades las utilizamos para crear la ilusión de leer la mente o de ser capaces de anticiparnos. Y digo la ilusión porque muchas veces la gente piensa que le han leído la mente y muchas veces no hace falta ni leer la mente de nadie, muchas veces la gente te dice lo que está pensando.

¿Y cómo lo decimos?

El lenguaje corporal es un reflejo de nuestro mundo interior. Hay una cosa muy fácil de saber y es que cuando tú ves a alguien que conoces te está transmitiendo que está triste o está más alegre. Luego el tono de voz, la forma de decir las cosas, ese tipo de cosas nos da mucha información.

Pero usted en los espectáculos interactúa con desconocidos ¿cómo puede analizar estos aspectos?

Creamos situaciones de contraste. Necesito ver cómo reacciona la persona en una situación y en otra para ver cómo cambia y si hay una variación, puedo saber cosas. A veces las personas pueden llegar a pensar lo que yo quiero sin que se den cuenta o elegir una palabra, lo que guarda relación con la persuasión. En este caso, lo que he podido hacer es que he conseguido que tú digas esa palabra que para mí es todavía más sorprendente. Leer la mente, tal como solemos pensar, creo que no es posible, pero sí que creo que se pueden hacer cosas muy parecidas a entrar en la mente de las personas y saber cómo piensan, influirlas, persuadirlas. Es un juego muy interesante, porque es un espectáculo, pero también lleva a la reflexión. A nosotros siempre nos interesa en el espectáculo que la gente venga con pensamiento crítico, súper analíticos y que sean muy escépticos.

Habla en plural porque no actúa solo. Comparte escenario con Irene Lové y realizan un espectáculo de telepatía.

Representamos los dos tipos de mente que existen. La parte lógica y racional, que soy yo y la parte más emocional, intuitiva es ella. Realizamos una especie de juego donde luchamos por entre defender el pensamiento crítico o dejarse llevar por la mente hasta los rincones más insospechados. Jugamos con la telepatía y la emoción. Es un número único porque la dificultad que lleva lo que hace Irene en el escenario es inmensa. Es un número, dentro del mentalismo, que es la demostración más poderosa que se puede ver. Yo llevo más de 20 años dedicándome profesionalmente a esto y para llegar a este número que hacemos, hemos tenido que echarle años y años de trabajo y llevar a cabo un trabajo mental muy fuerte por parte de un equipo. Hemos recibido este año precisamente el Premio Nacional y el año pasado también con este número que es muy minimalista, solo somos ella y yo. Y lo que sucede es que ella es capaz de conectar con el público a un nivel que no te puedes imaginar a través de una demostración clásica que hemos ido adaptado a la sociedad actual.

Darse cuenta que la realidad o que la mente te engañe y te produce en tu mente realidades que pueden ser paralelas a lo que estás viendo, es también interesante para comprender muchas cosas

¿Por qué la mente nos engaña?

Nosotros percibimos la realidad, pero luego el cerebro la elabora para mostrarnos una realidad. No vemos lo que entra por el ojo, vemos la interpretación de lo que el cerebro hace, por ejemplo, de lo que interpreta por el ojo. Si tú hablas de truco realmente, el truco a veces no está fuera, está dentro de ti. Es como el cerebro interpreta la información que estás viendo, y como el cerebro adecua muchas veces lo que estás viendo a tus creencias, a lo que se supone que tienes que ver, a lo que te han dicho que tienes que ver, a lo que estás habituado a ver y hace una especie de elaboración de la realidad que ves. Aunque realidades hay muchas, sólo hay una. Lo que pasa es que todos en nuestra mente elaboramos una realidad y la elaboramos en base a ese prisma por el que percibimos la realidad. Nosotros los mentalistas lo que hacemos es centrarnos en esa parte de elaboración de la realidad para que la persona crea en su mente una realidad que vaya acorde con lo que queremos. Esto a la hora del espectáculo es fantástico porque nos ayuda, pero tiene un componente científico, pues nos pasa a todos y tenemos que saberlo. Darse cuenta que la realidad o que la mente te engañe y te produce en tu mente realidades que pueden ser paralelas a lo que estás viendo, es también interesante para comprender muchas cosas. A veces discutimos sobre una situación y es porque la hemos interpretado de maneras distintas.

La elaboración de la realidad ¿está condicionada por el ámbito social en el que tú te desarrollas?

Lógicamente el contexto y el ambiente donde tú desarrollas el número resulta muy importante, sobre todo, en el contexto de cómo nos comportamos. Este número no lo podríamos hacer en China, primero, por el idioma y si solo fuera el contexto, habría que hacer ciertas modificaciones porque no nos comportamos igual. Yo no te pido las cosas igual, probablemente. Aunque lo hacemos parecido, siempre hay matices.

¿Resulta fácil engañar al cerebro al estar rodeados de tantos estímulos?

Ahora captar la atención del público es más laborioso. No podemos hacer ciertas cosas de la misma forma. La sociedad hace que nos tenemos que adaptar.

