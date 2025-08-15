Impulso al "cultivo inteligente" para atraer a jóvenes al campo zamorano

Aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de los agricultores es el fin del proyecto denominado "Cultivo inteligente". Un plan piloto que la Diputación Provincial pondrá en marcha de la mano de la empresa zamorana Mainly Labs. Innovación al servicio de una laboriosa tarea en la que urge el relevo generacional. Por ello, con estas nuevas herramientas se busca no solo ayudar a los profesionales actuales sino atraer a los jóvenes. "Somos una empresa comprometida con nuestra tierra y nos centramos en el desarrollo de soluciones tecnológicas como el “Cultivo inteligente” para poder fomentar la tecnología en la agricultura, ayudando a los agricultores y también llamando así la atención de los jóvenes para paliar la problemática de la despoblación que sufre la provincia", explica Ynés Pedraz, ingeniera de proyectos de Mainly Labs.

Desarrollo en el que la opinión de los propios profesionales tiene un papel fundamental. "Nuestro objetivo es escuchar a los agricultores, preguntarles dónde necesitan ellos más apoyo y, a partir de ahí, impulsar tecnologías para solventar esas cuestiones", añade. Entre las soluciones que forman parte de este amplio proyecto, uno de los hitos más destacados es la implementación de programas de software que utilizan imágenes satelitales para monitorizar los cultivos. Estos sistemas, apoyados en sensores e inteligencia artificial, permiten obtener información clave, como el estado del suelo en la época de siembra o la calidad del pH, entre otros datos relevantes.

Tecnología que comenzará a probar un grupo reducido de agricultores seleccionados para participar en el proyecto piloto, en el marco del programa Ruractive de la Diputación de Zamora. En total, la implantación del "Cultivo inteligente" se realizará en unas veinte o treinta hectáreas a través de siete fases. El primer paso consiste en la selección de las diversas soluciones digitales cuyo objetivo es que sean gratuitas y que no le suponga ningún coste al agricultor que esté en este programa piloto.

Profesionales de la firma zamorana trabajando en el proyecto. | CEDIDA

La segunda actividad se centra en la elaboración del Manual digital de Buenas Prácticas para los agricultores. Tarea en la que será esencial la monitorización y el feedback con los grupos de enfoque. La siguiente fase será la formación de los agricultores, que se hará en dos rondas con una duración de aproximadamente dos meses cada una de ellas.

Posteriormente, el proyecto se centrará en la monitorización del programa piloto en tiempo real, que se prolongará durante unos siete meses y en la que "se van a recopilar todos los datos satelitales y locales para proporcionar una buena retroalimentación mensual con los agricultores y lograr mejorar la eficiencia de los cultivos", avanza la ingeniera de proyectos de Mainly Labs. La penúltima actividad consistirá en una revisión final y consolidación del proyecto, durante la cual se realizarán dos sesiones de enfoque con agricultores y el grupo de acción local para alcanzar una versión final del Manual de Buenas Prácticas. Por último, se hará la difusión web de la resolución del proyecto "Cultivo inteligente" a través del Servicio de Emprendimiento y Fondos Europeos de la Diputación de Zamora, asegurando así que todo el material del proyecto esté disponible.

Innovación a medida de las necesidades del territorio

La idiosincrasia del sector agrario de la provincia es uno de los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora del desarrollo del proyecto denominado "Cultivo inteligente". Actividad que desempeñan profesionales de avanzada edad, por lo que se tratará de hacerlo lo más accesible y eficiente posible. "El objetivo no va a ser decirle al agricultor cómo tiene que hacer su trabajo porque lleva toda la vida haciéndolo, sino que lo que queremos es que ellos vean que este programa puede ser un apoyo y que se puede facilitar y optimizar la agricultura que es tan importante, sobre todo en Zamora", valora Ynés Pedraz, ingeniera de Mainly Labs.

Estudio de campo de la empresa Mainly Labs para el desarrollo del cultivo inteligente / Cedida

Entre las mejoras que aporta la implantación del programa se encuentra, por ejemplo, la reducción de desplazamientos a las tierras, gracias a un mayor control y seguimiento de los cultivos mediante herramientas digitales. Además, si los agricultores deciden cambiar el tipo de cultivo, estas tecnologías les ofrecen información precisa y actualizada para facilitar la toma de decisiones. Proyecto muy amplio y útil que quiere revolucionar el trabajo diario del agricultor dando solución a sus principales desafíos asegurando el futuro del campo.

Sello zamorano

"Cultivo inteligente" es uno de los proyectos punteros diseñados por Mainly Labs, empresa tecnológica zamorana especializada en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) e ingeniería para darle soluciones al sector agrícola, forestal, industrial y energético. Firma con un gran apego por el territorio que, a pesar de fundarse hace poco más de un año, ha logrado ya un gran éxito con sus innovaciones. Entre sus proyectos, desarrolla diversas iniciativas, como el uso de cámaras con inteligencia artificial para detectar de forma temprana pequeños focos de incendio y evitar su propagación, prevención de incendios de vehículos eléctricos en parkings y aplicaciones en el ámbito hospitalario, como el estudio de hongos como posible respuesta inmunológica frente a determinadas enfermedades.

Trabajo comprometido en la transformación de industrias y la aceleración del desarrollo de soluciones tecnológicas, medioambientales, médicas y agroalimentarias a través de la ingeniería y la investigación y el desarrollo (I+D).

Suscríbete para seguir leyendo