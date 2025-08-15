El Etnográfico mantiene visitas y suma más de 22.000 de enero a junio

El Museo Etnográfico de Castilla y León ha conseguido mantener la cifra de visitantes sin apenas descenso en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del año pasado, ya que en ese periodo contabilizó 22.460 este año y 22.679 el pasado. Esas cifras las ha logrado gracias a propuestas como "La ventana: Bamba", un acto artístico multidisciplinar desarrollado por Gustavo Tobal en abril que, combinando poesía, música, fotografía, vídeo y sonidos naturales, ha visibilizado la "España vaciada".

En el conjunto de museos de la red autonómica gestionada por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, se han perdido 23.323 visitantes en lo que va de año, casi un 5% menos, según los datos recogidos por Efe del portal de transparencia.

En este sentido, han acumulado 452.619 visitantes en los seis primeros meses de 2025 frente a los 475.942 de la primera mitad de 2024, siendo el más visitado el Museo de la Evolución Humana (MEH) con un total de 161.771 accesos.

En este contexto, y pese a estar de aniversario, el MEH, con sede en Burgos, ha anotado una caída cercana al 25 por ciento en el número de entradas, ya que de enero a junio de 2024 se registraron hasta 213.829. El Centro Cultural Miguel Delibes registró una pérdida del número de accesos del 6,75% al sumar 51.775 frente 55.525 del primer semestre de 2024. n