"Cualquier día muere alguien": siguen las caídas en el casco antiguo de Zamora

Este miércoles al mediodía el 1-1-2 ha tenido que atender a una persona por una caída en la Rúa de los Francos. Una escena que se repite con cierta frecuencia, y no solo porque hay baldosas sueltas, sino por el propio diseño de las aceras en esta calle del casco antiguo de Zamora.

Se trata de un tramo de calle con un pequeño bordillo tan bajo que muchos viandantes que pasena distraídos no se percatan del pequeño desnivel y se producen frecuentes caídas, según han denunciado en reiteradas ocasiones los propietarios de los establecimientos comerciales de esta zona. En reiteradas ocasiones han pedido al Ayuntamiento de Zamora que tome medidas, pero sus reivindicaciones no han tenido efecto hasta ahora: "cualquier día se va a matar alguien", advertía en declaraciones a este diario uno de los industriales de la Rúa con ocasión de otra caída anterior.

Esta vez ha sido una señora la que ha tropezado y se ha roto la muñeca, ha sido atendida y evacuada en ambulancia para ser atendida en el Complejo Asistencial de Zamora.