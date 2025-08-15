"Cualquier día muere alguien": siguen las caídas en el casco antiguo de Zamora
El bordillo de la acera es tan pequeño que mucha gente no lo ve, hay percances a diario, denuncian los comerciantes
J. N.
Este miércoles al mediodía el 1-1-2 ha tenido que atender a una persona por una caída en la Rúa de los Francos. Una escena que se repite con cierta frecuencia, y no solo porque hay baldosas sueltas, sino por el propio diseño de las aceras en esta calle del casco antiguo de Zamora.
Se trata de un tramo de calle con un pequeño bordillo tan bajo que muchos viandantes que pasena distraídos no se percatan del pequeño desnivel y se producen frecuentes caídas, según han denunciado en reiteradas ocasiones los propietarios de los establecimientos comerciales de esta zona. En reiteradas ocasiones han pedido al Ayuntamiento de Zamora que tome medidas, pero sus reivindicaciones no han tenido efecto hasta ahora: "cualquier día se va a matar alguien", advertía en declaraciones a este diario uno de los industriales de la Rúa con ocasión de otra caída anterior.
Esta vez ha sido una señora la que ha tropezado y se ha roto la muñeca, ha sido atendida y evacuada en ambulancia para ser atendida en el Complejo Asistencial de Zamora.
- Accidente múltiple en la N-122 en Zamora: una mujer muerta y tres heridos graves
- Los dos incendios van camino de batir el triste récord de la Sierra de la Culebra
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El Ministerio de Cultura rescata de una subasta una foto histórica de Zamora
- Nuevo campamento militar en Zamora: Monte la Reina reclasifica la zona inundable para permitir maniobras
- Retazos de una Zamora que fue, pero ya no está
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores