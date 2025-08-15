El Ayuntamiento de Santibáñez agradece a los vecinos su ayuda en la lucha contra el fuego
El alcalde explica que "en medio del caos, no hemos perdido el contacto con las organizaciones de emergencia, aunque se encontraban desbordadas"
La conocida frase "El pueblo salva al pueblo" se ha venido escuchando estos días por la comarca de Los Valles con un significado muy especial. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales y su alcalde Iván Alfonso Acedo.
Los agradecimientos a los vecinos y vecinas de Santibáñez de Vidriales llegaron del alcalde de la localidad, Iván Alfonso Acedo quien el miércoles hacía público un escrito dirigido a los vecinos en el que desde el Ayuntamiento daba las gracias "por vuestra colaboración y por las muestras de confianza y apoyo. Conformamos ocho pueblos que en estos días de dificultad, han demostrado su cariño y preocupación", explica en el escrito. "Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para intentar encauzar la situación. En especial, hemos sufrido en primera persona la situación de San Pedro de la Viña, a cuyos vecinos mandamos un abrazo y mucho cariño".
Explica el primer edil "allí estuvimos dos días por tierra, peleando contra el fuego, hasta que el cambio de aire complicó la situación, atajada definitivamente gracias a la llegada de los hidroaviones".
En el escrito que dirige a los vecinos en la cuarta jornada luchando contra el fuego en distintos puntos, señala que "supimos que comenzaba la cuenta atrás en el momento en el que nos solicitaron el albergue de Santibáñez como base de la UME, que vinieron desde Zaragoza. Estos días hemos estado en contacto con el CECOPI que coordina la emergencia, con la Subdelegación de Gobierno y la Diputación Provincial, Guardia Civil, las bases antiincendios, con la UME y otras organizaciones de emergencia. En medio del caos, no hemos perdido el contacto con ellos aunque se encontraban desbordados por el elevado número de incendios de las provincias de Zamora y León".
