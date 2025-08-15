El AVE Madrid-Galicia parará en la comarca zamorana de Sanabria...por el incendio

Renfe tiene previsto reanudar a lo largo de este viernes por la mañana los servicios ferroviarios entre Madrid y Galicia, cortados desde el jueves por los incendios que desde Orense han pasado a la provincia de Zamora.

Debido a que la línea ferroviaria de Alta Velocidad sigue cortada en la provincia vecina pero que ya se ha restablecido la circulación de vehículos por la autovía A-52 la intención de la compañía ferroviaria pública es la de que los convoyes que partan desde Madrid puedan llegar hasta la estación de Otero de Sanabria, para que desde allí los viajeros gallegos continúen el trayecto en autobuses, según han informado fuentes del Centro Coordinador Operativo Integrado (Cecopi) constituido en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora para centralizar la información y las medidas de actuación ante los incendios forestales que asolan la provincia.

De esta forma, irónicamente la parada sanabresa del AVE que desde Vigo reivindicaban su supresión para acortar tiempos de viaje en algunas frecuencias y que Renfe suprimió en varios trenes, es la que ha "salvado" a los viajeros gallegos en su comunicación con Madrid en una de las jornadas del año con mayor movimiento de viajeros.

En sentido Madrid, los viajeros cogerán el autobús en Orense y retomarán el viaje en tren en la estación sanabresa del AVE, hasta que se logre reabrir la línea en su totalidad.

Estación de tren de Zamora este viernes. / C. G.

Así está la estación de Renfe en Zamora

Las ventanillas de la estación de Zamora se llenan de viajeros con incidencias y cambios de billetes. La mañana arranca con todo cancelado en la estación de tren de Zamora. Al menos hasta las 4 de la tarde no habrá servicio ferroviario, aunque los viajeros no se fían de que pueda ser así tras la experiencia de ayer, jueves.

