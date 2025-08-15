Más de 15 euros de diferencia por un "lleno" en las gasolineras en Zamora

En épocas como el actual puente festivo, los desplazamientos por carretera se multiplican y la demanda de combustible también.

De hecho, se trata del periodo del año en el que más se viaja al coincidir las vacaciones con el puente festivo de mediados de agosto y es el momento de tener en cuenta, más que nunca, el ahorro que puede suponer llenar el depósito de combustible del coche en una gasolinera u otra.

La actualización de precios casi diaria que ofrecen las distintas estaciones de servicio permite comparar precios entre las quince gasolineras de la capital zamorana y descubrir que en un depósito de 60 litros se pueden ahorrar entre más de doce y quince euros, dependiendo del tipo de combustible.

Repostaje en una estación de servicio de la ciudad. | EMILIO FRAILE (ARCHIVO)

La referencia de precios este jueves, en plena operación de tráfico del puente del 15 de agosto, en la que unos 63.000 vehículos se desplazan por toda la provincia, pone de relieve que las cuatro estaciones de servicio con precios de combustible más barato, todas ellas de las denominadas de bajo coste, marcaban el mismo precio en gasóleo A (1,275 euros el litro) y prácticamente el mismo en gasolina 95 (1,359 euros).

En el furgón de cola del ranking de ahorro en el precio del combustible en la ciudad, la gasolinera más cara cobraba 1,538 euros por litro de gasóleo y 1,566 si era de gasolina 95. Con esos precios, llenar un depósito de gasolina de sesenta litros, puede suponer un ahorro total de 15,72 euros en un coche diesel y 12,42 en uno gasolina.

Eso sí, hay que tener en cuenta que esos son los precios de referencia, pero luego las estaciones de servicio de algunas marcas ofrecen descuentos por ser cliente o por realizar el pago con una tarjeta o un sistema de pago asociado a la bandera de la estación de servicio.

En lo que no existe tanta diferencia es en el precio de la gasolina 98, un tipo de combustible que ya apenas tiene demanda y que es el más caro de todos.

De hecho, la mitad de los puntos de repostaje no ofrecen ese tipo de combustible y en las ocho gasolineras que sí lo hacen no hay tanta diferencia de precios como en otros. El sitio más barato ofrece la gasolina 98 a 1,599 y el más caro a 1,675. Eso sí, quienes valoren el servicio por encima del precio, saben que en muchas de las gasolineras más caras, y en determinados horarios también en algunas de las más baratas, pueden no tener que ser ellos los que descuelguen la manguera, por "una propina" de quince euros. n

