La vuelta a casa con el corazón en un puño de los vecinos afectados por el incendio de Puercas

Después de tres días y tres noches de incertidumbre, los vecinos de los nueve pueblos afectados por el incendio de Puercas – Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos y Sesnández– pudieron volver la mañana de este jueves a sus casas. Las carreteras se abrieron y un escenario sin llamas, aunque todavía con la tierra humeante y algún que otro susto por reproducciones, invitaba a un millar de personas a ir recuperando la normalidad.

La mayor desgracia de este fuego, que ha calcinado alrededor de 4.500 hectáreas, son los daños personales. Las graves quemaduras sufridas por cuatro vecinos de Abejera, un matrimonio de 80 y 77 años y su hija de 56, y un vecino de 64 años a los que el fuego sorprendió en el coche cuando escapaban de las llamas hacia Riofrío la tarde del martes. Según el parte oficial trasladado por la Junta de Castilla y León, todos se encuentran en situación crítica, menos la mujer de 77 años, cuyo estado es grave.

Por encima de todas las pérdidas y apuros que pasó el pueblo de Abejera después de que el fuego llegara "como un león", en palabras de un vecino, el golpe más duro es la situación de las cuatro personas y su evolución. "Los daños materiales son eso, es dinero, pero la vida no tiene precio" apuntaba uno de los retornados.

1.084 personas que pudieron regresar a los domicilios. Como dos vecinas de Riofrío que a la sombra de la iglesia intenten reponerse del susto tras estar alojados en casas particulares. "Solo quiero decir que si no es gracias a la gente del pueblo nos quemamos todos. Ha sido una vergüenza, con eso de que cumplían órdenes no hacían nada. Y eso que el fuego venía a una velocidad que daba miedo".

Los pueblos empezaban a ver la luz, pero el despliegue de medios seguía por la zona, con el puesto de mando avanzado de la Junta en el alto de Riofrío. "No hay que confiarse, va a hacer mucho calor y sigue el viento" apuntaba un agente medioambiental.

Y así ocurrió. Por la tarde llegó una reproducción, como confirmó el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Mariano Rodríguez. "Se ha aguantado muy bien casi todo el día pero unas rachas de viento, sobre las 6 de la tarde han avivado el fuego. Ha saltado las protecciones, pero se está logrando controlar. Esperamos que a lo largo de la noche se controle y se vuelva a dejar sin llama, lo cual no quiere decir que no haya reproducciones" precisó.

Estación

La reproducción afectó a la zona de la estación de Abejera. El icónico edificio, sobre el que está planteado un proyecto de conversión en un hotel rural, ya fue pasto de las llamas en los incendios de la Sierra de la Culebra hace tres años. Ahora vuelven a pasar por la construcción de piedra, donde ayer efectivos de la UME trabajaban por la mañana refrescando árboles aún humeantes. Por la tare la llama prendió, pero se logró controlar para tranquilidad de un pueblo que mire hacia donde mire no encuentra más que cenizas.

"Entre el incendio de hace tres año y el de ahora apenas quedará un cinco por ciento del pueblo libre" apuntaba un vecino. Y algo parecido se puede decir de Riofrío, la cabecera de este municipio alistano golpeado por el fuego.

El fuego ha vuelto a pasar también por las corralas de Abejera, frente al punto de observación de fauna de la Sierra de la Culebra. El conjunto etnográfico, emblema de la arquitectura tradicional vinculada a la actividad pastoril. Y tampoco ha respetado las corralas de Tozalfreno, uno de los parajes más emblemáticos de Riofrío.

Solidaridad

Y empiezan a sucederse los gestos de solidaridad. Desde la Delegación Provincial de Caza de Zamora han iniciado una campaña de ayuda para las zonas afectadas. "Estamos hablando con entidades, agricultores, ganaderos, asociaciones de agricultores/ganaderos, juntas agropecuarias locales, Ayuntamientos, cotos de caza, etc. Si quieres ayudar eres bienvenido, contacta con nosotros en el teléfono 630913523 - David".

También organizarán cuadrillas de personas que quieran colaborar con su ayuda en las zonas afectadas. Se requiere forraje, heno, paja, pan duro, fruta, alfalfa, bebederos o cubas de agua, así como camiones para transporte de forraje y paja.

