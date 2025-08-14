Transgress Fest 2025 asoma la patita: ya hay fecha y lugar para el festival más transgresor de Zamora
Séptima edición que convierte la ciudad en la capital del colectivo trans y la cultura queer
El conocido "Transgress Fest" regresa por séptimo año para convertir a Zamora en la capital del colectivo trans y la cultura queer. El original festival ya asoma la patita y aunque todavía no hay confirmación de artistas, ya conocemos la fecha y el lugar: será el 4 de octubre en las aceñas de Cabañales.
De nuevo bajo el lema "Rebelión de las raras", los zamoranos que asistan al evento único en toda España podrán disfrutar de grupos musicales nacionales e internacionales conformados por artistas trans.
Aunque el cartel está aún por confirmar, suenan nombres como "Sorny" (Barcelona), Infecticide (París), Pupi Poisson (Madrid), Fimosix (Canarias), Jota Carajota (Jerez) y Fiasco (Madrid).
Durante las dos ediciones anteriores las condiciones meteorológicas obligaron a reubicar el festival y pasar de las Aceñas de Cabañales previstas inicialmente al pabellón de La Josa.
Juan Carlos Barrios Bartolomé, hostelero zamorano afincado desde hace años en Madrid, se vuelve a poner al frente de la séptima edición con la intención de que el Transgres Fest perdure en el tiempo.
