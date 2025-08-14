El señor Gambito vuelve a la acción en Zamora y promueve el ajedrez en Tábara T. S. Actualizado: 14/08/2025 09:07 Ver galería > El señor Gambito, ese ingenioso personaje que promueve el ajedrez entre los más jóvenes de Zamora, ha recalado en Tábara para demostrar la parte más divertida de esta disciplina. Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, el original Gambito jugó partidas simultáneas con ajedrecistas de todas las edades e instaló su ya conocido ajedrez gigante.

