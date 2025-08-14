Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

59

El infierno en Los Valles: Tercer día del incendio de Molezuelas

8

Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales

13

Festival "Circo a la calle" en las Aceñas de Cabañales

33

Las mejores imágenes del encierro campero de Moraleja del Vino

26

Folclore de Alicante, Huesca y Zamora en el 45 aniversario de Bajo Duero

23

Zamora baila a ritmo de swing en los "Veranos de la Puebla"

15

GALERÍA | Gastronomía hispanolusa y música portuguesa animan el Mercado de Abastos

25

GALERÍA | La política zamorana despide a Dionisio García Carnero en Friera de Valverde

29

GALERÍA | Procesión de la Virgen del Carmen de San Isidoro en Zamora

10

Las imágenes más impresionantes de los fuegos artificiales de San Pedro en Zamora

15

Fórmula V y otros conciertos de este domingo en Zamora

47

GALERÍA | Corrida de toros de San Pedro en Zamora

El señor Gambito vuelve a la acción en Zamora y promueve el ajedrez en Tábara

T. S.

Ver galería >

El señor Gambito, ese ingenioso personaje que promueve el ajedrez entre los más jóvenes de Zamora, ha recalado en Tábara para demostrar la parte más divertida de esta disciplina. Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, el original Gambito jugó partidas simultáneas con ajedrecistas de todas las edades e instaló su ya conocido ajedrez gigante.

El señor Gambito vuelve a la acción en Zamora y promueve el ajedrez en Tábara

Cedidas

El señor Gambito, ese ingenioso personaje que promueve el ajedrez entre los más jóvenes de Zamora, ha recalado en Tábara para demostrar la parte más divertida de esta disciplina. Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, el original Gambito jugó partidas simultáneas con ajedrecistas de todas las edades e instaló su ya conocido ajedrez gigante.

El señor Gambito vuelve a la acción en Zamora y promueve el ajedrez en Tábara

Cedidas

El señor Gambito, ese ingenioso personaje que promueve el ajedrez entre los más jóvenes de Zamora, ha recalado en Tábara para demostrar la parte más divertida de esta disciplina. Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, el original Gambito jugó partidas simultáneas con ajedrecistas de todas las edades e instaló su ya conocido ajedrez gigante.

El señor Gambito vuelve a la acción en Zamora y promueve el ajedrez en Tábara

Cedidas

El señor Gambito, ese ingenioso personaje que promueve el ajedrez entre los más jóvenes de Zamora, ha recalado en Tábara para demostrar la parte más divertida de esta disciplina. Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, el original Gambito jugó partidas simultáneas con ajedrecistas de todas las edades e instaló su ya conocido ajedrez gigante.

El señor Gambito vuelve a la acción en Zamora y promueve el ajedrez en Tábara

Cedidas

El señor Gambito, ese ingenioso personaje que promueve el ajedrez entre los más jóvenes de Zamora, ha recalado en Tábara para demostrar la parte más divertida de esta disciplina. Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, el original Gambito jugó partidas simultáneas con ajedrecistas de todas las edades e instaló su ya conocido ajedrez gigante.

El señor Gambito, ese ingenioso personaje que promueve el ajedrez entre los más jóvenes de Zamora, ha recalado en Tábara para demostrar la parte más divertida de esta disciplina. Organizado por el Club Deportivo Zamora Z Ajedrez, el original Gambito jugó partidas simultáneas con ajedrecistas de todas las edades e instaló su ya conocido ajedrez gigante.

stats