El mensaje reivindicativo del 'influencer' zamorano Hermoti por los incendios de Zamora: "Pidamos explicaciones y quejémonos"
"Una ristra de políticos egoístas e incompetentes luchando por ver quién es menos malo"
El 'influencer' zamorano Hermoti nos tiene acostumbrados a vídeos de corte humorístico. Canciones o parodias basadas en el doblaje cinematográfico que rememoran películas y series míticas de nuestra infancia a la vez que les da un giro gamberro introduciendo vídeos virales y "memes" de hoy en día. Pero su última publicación es una excepción.
En su último vídeo publicado en Instagram publicado apenas unas horas, Daniel Morales comparte un comunicado urgente por los incendios que están arrasando otra vez la provincia de Zamora. Uno, originado en Molezuelas de la Carballeda, supera las 36.000 hectáreas de terreno quemado; el otro, con epicentro en Puercas, sobrepasa ya las 4.000 hectáreas.
En el manifiesto, se lamenta que, a pesar de los terribles incendios sucedidos en 2022, "no cambia nada". Reivindica la España vaciada y el noroeste peninsular, "una zona que no interesa, o al menos lo parece"; y critica a la clase política: "Egoístas e incompetentes luchando por ver quién es menos malo".
Por último, manda un mensaje de ánimo a los afectados por los incendios forestales: "Cuidemos el origen de quienes somos y pidamos explicaciones y quejémonos, porque al final es lo único que nos queda, nuestra voz".
Este es el contenido completo del comunicado de Daniel Morales (Hermoti):
La verdad es que no sé muy bien cómo empezar este vídeo. No es habitual ver este tipo de vídeos aquí, pero siento que tengo y que debo hacerlo. Como muchos sabéis ya, Zamora, la tierra donde nací y crecí, se vuelve a quemar. Sí, se vuelve a quemar. Tres años después de sufrir uno de los incendios más violentos de la historia de España, vuelve a suceder prácticamente lo mismo.
Y no cambia nada, gente sufriendo, gente jugándose la vida para rescatar lo que humildemente han ganado con el sudor de su frente, literalmente, y no cambia nada. Y por desgracia no sufre sola. El noroeste de España es una caldera. Galicia, León, Salamanca y mucho más, pero, por lo que sea, esta zona no interesa o al menos no lo parece.
Medios sensacionalistas lucrándose del dolor ajeno, una ristra de políticos egoístas e incompetentes luchando por ver quién es menos malo, y no cambia nada.
En serio, no sé de qué manera puede ayudar este vídeo, probablemente no valga de nada. Es más bien un mensaje de rabia contra el sistema y de solidaridad con los míos. Que el humor que en el pasado sirvió para sacar una risa sirva ahora de altavoz de los que no lo tienen.
No dejemos morir estas tierras, esa España vaciada de la que salieron nuestros abuelos para darnos un camino más llano y una vida mejor. Tengamos un poquito de memoria, aunque en este país cuesta, la verdad. Y cuidemos el origen de quienes somos y pidamos explicaciones y quejémonos, porque al final es lo único que nos queda, nuestra voz.
Mucho ánimo a todos los pueblos afectados por los incendios. Mucha fuerza, Galicia. Mucha fuerza, Castilla y León. Y mucha fuerza, Zamora.
- Accidente múltiple en la N-122 en Zamora: una mujer muerta y tres heridos graves
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El Ministerio de Cultura rescata de una subasta una foto histórica de Zamora
- Nuevo campamento militar en Zamora: Monte la Reina reclasifica la zona inundable para permitir maniobras
- Los dos incendios van camino de batir el triste récord de la Sierra de la Culebra
- Retazos de una Zamora que fue, pero ya no está
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores