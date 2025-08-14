El mensaje reivindicativo del 'influencer' zamorano Hermoti por los incendios de Zamora: "Pidamos explicaciones y quejémonos"

La verdad es que no sé muy bien cómo empezar este vídeo. No es habitual ver este tipo de vídeos aquí, pero siento que tengo y que debo hacerlo. Como muchos sabéis ya, Zamora, la tierra donde nací y crecí, se vuelve a quemar. Sí, se vuelve a quemar. Tres años después de sufrir uno de los incendios más violentos de la historia de España, vuelve a suceder prácticamente lo mismo.

Y no cambia nada, gente sufriendo, gente jugándose la vida para rescatar lo que humildemente han ganado con el sudor de su frente, literalmente, y no cambia nada. Y por desgracia no sufre sola. El noroeste de España es una caldera. Galicia, León, Salamanca y mucho más, pero, por lo que sea, esta zona no interesa o al menos no lo parece.

Medios sensacionalistas lucrándose del dolor ajeno, una ristra de políticos egoístas e incompetentes luchando por ver quién es menos malo, y no cambia nada.

En serio, no sé de qué manera puede ayudar este vídeo, probablemente no valga de nada. Es más bien un mensaje de rabia contra el sistema y de solidaridad con los míos. Que el humor que en el pasado sirvió para sacar una risa sirva ahora de altavoz de los que no lo tienen.

No dejemos morir estas tierras, esa España vaciada de la que salieron nuestros abuelos para darnos un camino más llano y una vida mejor. Tengamos un poquito de memoria, aunque en este país cuesta, la verdad. Y cuidemos el origen de quienes somos y pidamos explicaciones y quejémonos, porque al final es lo único que nos queda, nuestra voz.

Mucho ánimo a todos los pueblos afectados por los incendios. Mucha fuerza, Galicia. Mucha fuerza, Castilla y León. Y mucha fuerza, Zamora.