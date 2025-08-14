León llora al segundo muerto por el incendio iniciado en la localidad zamorana de Molezuelas
Las dos víctimas realizaban desbroces juntos con una motoniveladora en Nogarejas
A. F.
Este jueves se confirmó la segunda víctima mortal del incendio de Molezuelas de la Carballeda. Se trata de Jaime, de 37 años, y compañero y amigo de Abel, el otro fallecido, mientras ambos manejaban una motoniveladora con la que hacían desbroces en la carretera de León LE-125 a la altura del municipio de Nogarejas y fueron alcanzados por las llamas al juntarse dos lenguas de fuego.
La desgracia tuvo lugar el martes, cuando ambos combatían el incendio de Molezuelas una vez que había pasado a la provincia de León y avanzaba desde Nogarejas hacia Palacios de Jamuz y Quintana y Congosto. Jaime había sido trasladado al hospital Río Hortega de Valladolid con graves quemaduras y pronóstico crítico.
Su muerte se ha confirmado el jueves, cuando su compañero Abel era enterrado en La Bañeza.
