El folclore de Zamora, en los Pirineos españoles y en la Occitania gala

Desde hace más de tres décadas, la Asociación Etnográfica Don Sancho trabaja, entre otras facetas, en difusión del folclore zamorano.

Una representación de 30 integrantes del grupo ha dado a conocer la cultura tradicional zamorana en la zona de los Pirineos españoles y en la Occitania francesa durante las últimas semanas.

La presencia de la formación en los Pirineos ha estado amparada bajo el paraguas del Festival Folklórico de los Pirineos, el certamen más antiguo de España que se organiza conjuntamente siempre entre dos ciudades, entre Jaca y Oloron en Francia.

En la localidad oscense la representación zamorana compartió protagonismo con formaciones de folclore de 13 países y tuvo "un respaldo brutal del público porque hemos llegado a realizar un pasacalles ante unas 40.000 personas que es lo que puede concentrarse en Zamora un Viernes Santo" ejemplifica el director de Don Sancho, Antonio Martín.

En este festival el colectivo ha llevado a cabo incluso "actuaciones de minuto y medio en un escenario giratorio".

Una pareja en una actuación de calle. / Cedida

La asociación etnográfica llevó a cabo tres espectáculos. Una puesta en escena era con la indumentaria de Carbajales con la que han danzado "iconos del folclore zamorano" como el Bolero de Algodre o la Jota de Villalcampo.

Otra propuesta ha correspondido, con indumentaria de Tierra de Campo, a "un repertorio más tradicional basado en jotas del alfoz de Toro y de Tierra de Campos que gustaron mucho al público" remarca Martín.

El tercer montaje que han desarrollado estaba planteado para actuaciones de calle. Con vestimenta de Aliste danzaron charros y jotas de Aliste de las localidades de Nuez o de Palazuelo de las Cuevas.

Francia

Posteriormente el grupo, con muchos jóvenes entre sus filas "que forman parte de la asociación Don Sancho desde que eran niños", cruzó los Pirineos para participar en el Festival Rite Danzas, canciones y música del mundo donde ocho formaciones de distintas partes del mundo dieron a conocer su folclore en una docena de poblaciones en la región francesa de Occitania.

Zamoranos en una actuación. / Cedida

La representación zamorana tuvo como sede la ciudad de Saint Gironds y se desplazaban a distintas poblaciones como Massat, La Bastide, Castilion, Saint Lizier, Foix, Carcassonne y Toulouse donde llevaron a cabo los tres espectáculos preparados para esta gira.

Los zamoranos en una actuación. / Cedida

Balance

En un balance del viaje, uno de los más largos que ha llevado a cabo el grupo, el máximo responsable de la asociación etnográfica subraya que "las actuaciones en clave artística han ido muy bien. Yo estoy muy contento con el trabajo que han hecho los bailarines, los músicos y también los cantantes", mientras que en clave interna ha reinado "el espíritu de convivencia en el grupo y de interrelación personal con gente de todas las partes del mundo" sobre todo en el festival de Jaca.

El periplo en agosto, mes en el que los grupos de folclore suelen actuar a lo largo de la geografía provincial, ha hecho que este año Don Sancho haya comenzado con sus compromisos en la provincia a lo largo de esta semana.

Festival septiembre

En el horizonte, en septiembre, el Festival Internacional de Folklore de Zamora.

En esta edición la cita contará con presencia de agrupaciones de folclore procedentes de tres continentes que llevarán sus danzas el 3 de septiembre a la Plaza Mayor de Toro, el día 4 irán al Teatro Reina Sofía de Benavente y durante el fin de semana, el 5, 6 y 7 de septiembre, tendrá lugar los espectáculos en la plaza de la Catedral de Zamora a lo que se unen los vermús musicales y los pasacalles por el centro de la ciudad.

