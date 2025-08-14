Podemos denuncia ante el relator de la ONU la gestión de los incendios de Zamora y León

Podemos Castilla y León llevará al relator especial de Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente la gestión que la Junta de Castilla y León ha realizado de los últimos incendios de León y Zamora y, en general, de toda la política del Gobierno regional en esa materia, con especial atención también a los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022.

El coordinador de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado, a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, la presentación de esa reclamación ante ese experto independiente para que valore la situación. A juicio de Llamas, el Ejecutivo de Castilla y León liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha hecho una "gestión negligente" de los incendios forestales que ha hecho que se "incremente el riesgo y la intensidad" de los fuegos en la Comunidad.

De hecho, Llamas ha tachado de "criminal" la gestión de la Junta porque "carece absolutamente de planificación en materia de prevención y extinción de incendios" y utiliza un modelo de "privatización encubierta, que contribuye a precarizar las condiciones de trabajo" del personal de extinción, ha denunciado.

Por ello, y por las declaraciones que ha realizado el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha calificado de "temerarias e irrespetuosas", ha pedido su dimisión como responsable de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Respecto a la reclamación ante la ONU, Llamas ha recordado que el relator de Naciones Unidas puede hacer informes que permitan "elevar la presión ante la gestión negligente del Gobierno del señor Mañueco". Aunque en su escrito a Naciones Unidas, Podemos hace referencia a toda la gestión en general de prevención y extinción de incendios de la Junta, hace especial referencia y pone "el foco en los terribles incendios de 2022" de la Sierra de la Culebra y en los que en los últimos días asolan las provincias de Zamora y León.

