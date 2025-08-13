"En Zamora queda memoria del paso de la Escuela de Cerámica"

¿Cómo surge la exposición?

La exposición se empezó a fraguar en enero, pero llevo desde 2019 estudiando estas fotografías, un fondo muy numeroso y donde Castilla y León está muy bien representada. A partir de haber hecho una pequeña exposición en Sejas de Aliste, solamente con las fotos de la población, pensamos que el Etnográfico era el sitio ideal para poder representar a todas las localidades de la región.

La selección ¿qué comprende?

Es una representación muy pequeña. De las más de 1.200 fotografías solamente hemos cogido 70 y hemos dado el enfoque hacia la indumentaria, ya que este año se cumplía el centenario de la celebración de la exposición del "Traje regional" de 1925. No obstante, este fondo fotográfico tiene de todo, arquitecturas, paisajes, celebraciones. Es un fondo muy, muy rico y gracias a esa riqueza se pueden ir seleccionando temáticas. En la parte de arquitectura popular resulta muy interesante porque hemos perdido muchos de los edificios y es un fondo donde siempre vamos a poder recurrir para documentar la etnografía de la región.

¿De qué localidades hay fotografías?

De la provincia de Salamanca, Candelario y La Alberca, y de Zamora, Sejas de Aliste y Carbajales de Alba. Hay de alguna localidad más, pero no se han traído a la exposición, y luego de Val de San Lorenzo en León. No obstante, los alumnos visitaron multitud de localidades en Castilla y León y hay acuarela de todas las provincias menos de Valladolid. En la muestra hay 70 fotografías, diez cerámicas y seis indumentarias.

Beatriz Sanchez en la muestra. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

¿Por qué han planteado un diálogo entre las imágenes e indumentarias?

"Vestir el barro" toma como pretexto las fotografías de la Escuela de Cerámica con las piezas de la escuela que elaboraban estos alumnos, que han sido expuestas en muy pocas ocasiones, incluso alguna que hemos traído es inédita para rendir homenaje al centenario de la exposición del traje regional y además se han incluido las indumentarias

¿Las indumentarias son las mismas que conocieron los alumnos de la Escuela Madrileña de Cerámica?

Algunas sí. En el caso de Carbajales hemos tenido la inestimable colaboración de Antonio Martín, que él ha recuperado los mismos manteos e incluso alguna pieza más que los alumnos fotografiaron y pintaron en el año 30. Y en el caso de que no sea la original, son piezas muy similares y coetáneas.

¿Qué criterio han seguido en la elección de la vestimenta?

En el caso de Carbajales porque son unos manteos muy vistosos. Incluso el caso del manteo amarillo es un manteo muy antiguo que ya fue fotografiado por Laurent en el siglo XIX. Nos parecían que eran las más representativas y las de mayor calidad en la provincia de Zamora. Las indumentarias salmantinas son más conocidas , pues el traje de vistas que se fotografió mucho. De La Alberca aparecen mucha indumentaria de trabajo, que es la que más hemos perdido y era muy difícil de recrear. En el caso de Val de San Lorenzo gracias también a la colaboración del Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa se recrea una indumentaria de diario.

Aludía a que algunas piezas no se han exhibido hasta ahora, pero ¿qué información aportan?

Hablan de un mundo que se encontraron en los años 20-30 en Castilla y León. Las imágenes tienen una grandísima calidad porque se han conservado los negativos de cristal y se puede ampliar y conocer detalles muy precisos de indumentaria o de paisajes. Nos hablan de una manera de vivir que estaba desapareciendo. Ellos eran conscientes de que era una forma de vida y unos ropajes en extinción. Ellos, al igual que otros fotógrafos, cuando van recorriendo España su objetivo principal no era la fotografía, sino que era la acuarela.

Explíquese.

Su función primordial era ir a estas localidades, hacer acuarelas y modelar piezas cerámicas. Cuando llegaban a Madrid con todo este arsenal de acuarelas y de información fresca que habían vivido ellos, empezaban a trabajar en las grandes piezas cerámicas y recurrían a las fotografías. Lo sabemos por un gran jarrón donde aparece una chica vestida con el traje de vistas de la que no hay una acuarela que la represente, sino una fotografías. Tenemos la suerte de tener una pieza de Val de San Lorenzo de un maragato que es una figura realizada in situ. Es un gran hallazgo tener las imágenes en las que se está haciendo la obra como la figura en sí. Con respecto a las acuarelas, en la muestra no hay originales por su delicadeza. Hay cuatro reproducciones de gran tamaño y luego una pequeña muestra.

¿Cuál fue el motivo para elegir Carbajales o Sejas?

Francisco Alcántara, que fue el fundador de la escuela, tenía mucha vinculación con los artistas del momento y tenía como amigo a Joaquín Sorolla. Si analizas el recorrido que hacen, van a muchas de las localidades donde Sorolla pinta para los paneles de la Hispanic Society. Ellos no solo buscaban esas indumentarias sino además un paisaje y una arquitectura. Incluso una población que fuera receptiva a acogerlos. Ellos van buscando esas tradiciones que ya están desapareciendo y por eso van a pueblos muy pequeños. Sejas en 1928 era una población que tendría unos 300 habitantes y que allí llegara una población de 30 personas a pintar... tenía que ser una cosa como de otro mundo y más cuando estos chicos se levantaban a las 6 de la mañana para hacer gimnasia.

La comisaria Beatriz Sanchez. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Desde su punto de vista, la "joya de la corona" de la muestra correspondería a....

En la indumentaria, por ejemplo, el manteo amarillo del siglo XIX que me parece una maravilla que se haya conservado tan perfecto y que nos ayude a comprender también cómo era el bordado carbajalino anterior a este siglo XX. Es una colección particular de Francisca Granados que nos ha dejado varias piezas. En la casa familiar se alojaron algunas de las chicas de la Escuela de Cerámica. En Zamora en cuanto empiezas a investigar encuentras información de primera mano tanto en las estancias de Sejas como de Carbajales y posteriormente en Tábara y en Sanabria. Todavía queda mucha memoria histórica. También hay también una foto curiosa cruzando el Esla hacia la iglesia de San Pedro de la Nave justo el verano que había empezado a desmontarse. Son pequeñas pinceladas de la historia de estas pequeñas localidades.

