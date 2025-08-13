La vivienda y los suministros aceleran la subida anual de precios en Zamora

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en el mes de julio en Zamora un 2,4% con respecto a hace un año. Cifra ligeramente inferior a la media regional y nacional que se sitúa en un 2,7%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Aumento de precios que se debe principalmente a la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles que se han encarecido un 6,3% en doce meses. Los precios en restaurantes y hoteles también experimentan una importante alza del 4,6%, seguido de las bebidas alcohólicas y el tabaco que aumentan un 4,5%.

Por el contrario, se han abaratado los precios del vestido y el calzado que arrastran un importante descenso en lo que va de año del 14,9%.

No obstante, la provincia zamorana ha experimentado el incremento de precios más moderado de la región junto con Burgos. Con respecto a julio del pasado año, el IPC se ha disparado en mayor medida en Salamanca, un 3,3%; y Valladolid, un 3,1%. Les siguen las provincias de Palencia, un 2,6%; y Ávila, León, Segovia y Soria, todas ellas con un 2,5%. La subida de precios del mes de julio en Castilla y León se debe principalmente al aumento del 6,1% de la vivienda, del 4,3% de las bebidas alcohólicas y el tabaco y del 4% en los precios de hoteles, cafés y restaurantes.

Por lo que se refiere a la variación mensual respecto a junio, los precios cayeron en Zamora ligeramente un 0,4% por el abaratamiento de las prendas de moda. También se registran costos algo más bajos en comunicaciones. Por contra, subió el ocio y la cultura un 2,2%. En comparación con el resto de provincias de Castilla y León, los precios solo subieron en Soria, un 0,2% respeto al mes previo.

A nivel nacional, el IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en julio. Islas Baleares, Valencia y Extremadura presentaron las tasas más elevadas con una subida del 3,5%, en el primer caso, y del 3,2%, en los otros dos territorios, según los datos recogidos por Ical. Por el contrario, las menores subidas se registraron en Murcia, un 2%; y Canarias, un 2,2%; mientras que en La Rioja, Galicia y Cataluña los precios subieron un 2,3%.