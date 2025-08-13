El viento complica la extinción del devastador incendio de Puercas, a todas luces intencionado

"Estamos a la suerte". Ángel Andrés Ferreras pone voz al sentimiento de desamparo e incertidumbre que se ha vivido este miércoles en Abejera de Tábara. Al alcalde de esta pedanía del municipio de Riofrío de Aliste le costaba abrir los ojos, enrojecidos y vidriosos, tras dos noches en vela desde que la tarde del lunes 11 de agosto se desatara la pesadilla con un incendio, con toda probabilidad intencionado, que comenzó en las cercanías del cementerio de Puercas de Aliste y hasta ahora ha calcinado más de 2.500 hectáreas.

Después de unas horas de cierta tranquilidad, hacia las 12.00 del mediodía comenzaron las temidas reactivaciones, favorecidas por el constante viento y cambios de direcciones. Ayer fue de nuevo un no parar. Una reproducción cerca de la vía quemó la vieja estación de Abejera y volvió a poner en alerta al pueblo, golpeado de lleno por el fuego con cuatro vecinos heridos graves, dos en estado crítico. Al otro lado de la carretera, en el término de Riofrío de Aliste, el fuego saltaba la vía y avanzaba hacia la zona de El Casal, en dirección Ferreras de Abajo.

Pero las temidas rachas de viento viraron en dirección este y sobre las 6 de la tarde se procedía al desalojo de la localidad de Sesnández, cuyos vecinos fueron trasladados a Camarzana de Tera. Una medida preventiva debido a la humareda. Otros pueblos se veían afectados por el corte de la luz al quemarse las líneas eléctricas.

GALERÍA | Se reaviva el fuego de Puercas: preocupación en Abejera y Riofrío / José Luis Fernández

Lejos de la esperada estabilización y perimetración, el fuego de Puercas se iba complicando por momentos. Las carreteras de acceso a la "zona cero" permanecen cortadas y al cierre de esta edición proseguía la evacuación obligatoria de Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos y Sesnández, trasladados al polideportivo Alcañices y el Auditorio Tábara. En estado preventivo estaban las localidades de Otero de Bodas y Ferreras de Arriba. El delegado de la Junta, Fernando Prada, apelaba ayer por la tarde a que las personas no acudan a las localidades "hasta que no se indique y sea seguro su realojo".

Y precisó que "se mantienen abiertos los albergues de Camarzana de Tera, Alcañices y Tábara, y se recuerda que estos centros no precisan de alimentos, no obstante cualquier donación debe hacerse a través de Cruz Roja Zamora para coordinar de manera efectiva este tipo de donaciones".

Muchos de estos pueblos reviven la pesadilla de los grandes incendios de hace tres años en la Sierra de la Culebra. "¿Es posible que nos vuelva a pasar y aquí no dimita nadie?" se preguntaba una mujer desde el alto de Riofrío, donde se instaló el puesto de mando avanzado. El centro de operaciones de un incendio que está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los técnicos y todo el operativo desplegado.

El viento complica el devastador incendio de Puercas, a todas luces intencionado / José Luis Fernández

A diferencia del lunes y buena parte del martes, este miércoles se veían medios aéreos descargando agua en las reproducciones. "Una simple pavesa puede saltar ciertos de metros y liarla en un momento" comentaba un técnico. Brigadistas, carrocetas, cuadrillas terrestres, agentes medioambientales, celadores y camiones de la Junta de Castilla y León, bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora y la UME permanecían desplegados por la mañana, atacando las reactivaciones.

Por la tarde, el servicio de información oficial de la Junta (Inforcyl) comunicaba que estaban trabajando en la zona una veintena de medios, aunque solo una aeronave. Justo Puente, ganadero tabarés, luchaba con otros compañeros y algunos medios "de los bomberos de la Diputación" por salvar la ganadería de 200 vacas que tiene en una pradera de Abejera. "Estamos rodeados, esto no hay quien lo pare" expresaba con desesperación al atardecer de una jornada muy tensa y complicada.

La "escasez de medios" en el inicio del incendio de Puercas –en opinión unánime de los vecinos; "en las primeras horas aquí no se veía un puñetero avión"– y las rachas de vientos cambiantes favorecieron la propagación de las llamas. Ayer en Abejera, también Riofrío y Sarracín de Aliste era visibles las consecuencias del desastre. Naves y maquinaria y calcinados, pasto de las llamas que llegaron a los pueblos. Alguna casa quedó a las puertas.

De nuevo el negro paisaje del fuego. "Aquí nadie ha aprendido nada de nada" se escuchaba en Riofrío. "Los pueblos son teas, defenderlos ahora es una batalla campal" se escuchaba a un bombero forestal.

Heridos

Pero por encima de todo, el incendio de Puercas -todavía en nivel 2 de gravedad- deja un reguero de personas heridas, vecinos de Abejera. Dos, en estado crítico, se encuentran en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid: una mujer de 56 años con el 50% de la superficie corporal quemada; y un varón de 65, con el 35% quemado. Y otros dos heridos graves, atendidos en el Complejo Asistencial de Zamora, los padres de la mujer de 56 años: un varón de 80 años con el 15% de la superficie corporal quemada y una mujer de 77 años, según el último parte médico, estable dentro de la gravedad y pendiente del traslado a la Unidad de Quemados.

Las cuatro personas viajaban en el coche que, escapando de las llamas desde Abejera en dirección a Riofrío de Aliste, se vieron sorprendidos a la salida del pueblo. Otras siete personas fueron atendidas en el Centro de Salud de Tábara, la mayoría por inhalación de humo. "Cómo no va a pasar si en minutos teníamos las llamas encima" cuenta Miguel Vara, uno de los vecinos que renunció a abandonar el pueblo y se quedó defendiéndolo.

"Empezamos a regar las casas porque la cosa se ponía fatal". Se han quemado dos naves y pudo salvar a cinco burros que se encontraban en una finca en las cercanías del pueblo. Su tío salvó la vida de milagro. "Estaba con el tractor y se prendió, salió corriendo y no se quemó gracias a que se metió en una alcantarilla".

Críticas

El reguero de heridos y los apuros que narran los vecinos explica la situación complicadísima que se vivió en el pequeño pueblo de la Sierra de la Culebra. En Abejera las críticas se dirigen fundamentalmente a la UME (Unidad Militar de Emergencias). "Han llegado con los medios pero estaban parados, no los metían a trabajar. Coches para arriba y coches para abajo, gastando gasóleo, ¡pero si se nos abrasa el pueblo!. Y ellos que por protocolo no podían actuar. Había un fuego pequeño que con un bombazo se apaga. Y otra vez con el protocolo. Y la gente mayor gritando ‘Ángel, que estamos rodeados de fuego’. No lo puedo entender" expresaba visiblemente nervioso el alcalde de Abejera.

"Lo de la UME una vergüenza, este fuego se ha hecho grande por no dejar actuar a la gente y ellos no hacer nada. No puede ser que estuviéramos un grupo de vecinos trabajando en una calle y ellos no entren cuando se están quemando casas y pajares. Es que no te alargaban ni una manguera y conste que no son los chavales que están trabajando, son los mandos" relataba otro vecino de Abejera, después de una tarde del martes y la noche de extremada tensión.

