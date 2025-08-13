Sin tren de Zamora a Galicia por los incendios en Orense, que ya amenazan a la Alta Sanabria

Los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia solo pueden circular hasta la estación de Zamora, mientras que los que parten de Galicia con destino a la capital finalizan su recorrido en la ciudad de Orense. Esto es debido a la proximidad de varios incendios de la provincia gallega a las vías. De hecho, uno de los focos entra por Castromil y otro está muy próximo al puerto de La Canda.

El tren que había salido de Madrid a las 13.20 horas con destino a Lugo era el primero que tenía que parar en Zamora, sin poder seguir su recorrido hacia Galicia, y el que debía haber partido de Chamartín con destino A Coruña a las 14.40 no salió de Madrid.

Renfe ha dispuesto medios alternativos por carretera para trasladar a los viajeros de Zamora a Galicia, y viceversa, mientras los trenes continúan circulando entre Zamora y Madrid.

Técnicos de Adif están reconociendo la infraestructura para valorar la reanudación del servicio.