Todo en regla por fin para el ascensor y el tejado visitable de la Catedral de Zamora

A la segunda será la vencida y tras el problema de falta de licitadores en el primer concurso para construir el ascensor de la torre de la Catedral y hacer visitable para los turistas la cubierta del templo mayor zamorano, el proyecto está vez sí saldrá adelante.

La mesa de contratación municipal se ha reunido para abrir la oferta económica y la documentación del único licitante y comprobar que todo estaba en regla. Así ha sido y por ello el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora ha emitido el informe correspondiente, en el que propone que el proyecto de accesibilidad a la seo se adjudique al único licitante, la empresa gallega Meraki CR. Esa firma ha presentado una oferta para ejecutar el proyecto por un importe de 761.224 euros, IVA incluido.

Esa cuantía está algo menos de 20.000 euros por debajo del precio de licitación. Además, la firma de La Coruña ha presentado otras mejoras, como son la de ampliar el plazo de garantía de los trabajos en tres años adicionales y el porcentaje de control de calidad externo de obra un 4%, según constatan los técnicos municipales tras analizar la documentación presentada por la empresa.

Entre otros documentos, la adjudicataria ha presentado una memoria constructiva de las obras a realizar con detalles de los procesos constructivos, los medios de su ejecución o el programa de desarrollo de los trabajos.

El denominado "proyecto básico y de ejecución de adecuación de la torre y las cubiertas de la Catedral a visitas para su accesibilidad" está promovido por el Ayuntamiento y la Diócesis de Zamora y financiado en parte con fondos europeos de un plan de sostenibilidad turística en destino.

La inauguración, para la primavera de 2026

Las obras del ascensor de la torre de la Catedral tienen un plazo de ejecución de siete meses. La adjudicación definitiva, tras la propuesta de la mesa de contratación, deberán realizarla los órganos de Gobierno municipal. Una vez hecha, se deberá formalizar el contrato, la empresa deberá presentar diversa documentación, entre ella los planes de salud y seguridad laboral, y luego ya podrán comenzar esos trabajos.

Así las cosas, no está previsto que las obras arranquen antes de septiembre, lo que marca el mes de abril como el de la conclusión de esa actuación que supondrá un atractivo turístico más de la ciudad.

Eso supone que no estará a tiempo para la exposición de Las Edades del Hombre que se celebrará desde principios de octubre de este año hasta principios de abril del año que viene. Aun así, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento han restado importancia a ese hecho, ya que se trata de una nueva infraestructura turística permanente.

