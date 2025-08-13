El PSOE carga contra la Junta por los incendios de la provincia de Zamora

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León y parlamentaria autonómica del PSOE de Zamora, Ana Sánchez, ha cargado contra la Junta de Castilla y León por la insuficiencia de medios en la lucha de los incendios forestales de Puercas y Molezuelas de la Carballeda y ha reclamado a la Administración autonómica datos detallados sobre los medios que han intervenido, el área calcinada, el tipo de vegetación y los terrenos cinegéticos y áreas protegidas afectadas.

La parlamentaria autonómica socialista ha solicitado igualmente en un escrito presentado en las Cortes de Castilla y León datos sobre si en los meses previos se habían llevado a cabo tareas de desbroce en la zona de ambos incendios, en qué lugares y con qué medios. También ha querido conocer los recursos materiales y humanos que han formado parte del operativo de estos dos grandes incendios forestales y si en el operativo ha participado también algún medio privado, con especificación de qué empresa y por qué cuantía.

La procuradora autonómica socialista ha recordado que lleva años advirtiendo de que el dispositivo de extinción y prevención no es suficiente y pidiendo un operativo de lucha contra los incendios que sea "netamente público", con reconocimiento de la categoría profesional de bombero. Ha sostenido que los efectivos del operativo de extinción están "exhaustos, al borde del colapso" y ha mostrado su "estupefacción" porque el presidente autonómico afirme que va a dar ayudas cuando no se ha visto "ni un céntimo" del dinero comprometido para la recuperación de la Sierra de la Culebra tras los incendios de hace tres años. También ha transmitido sus condolencias por la vida que se ha cobrado en León el incendio de Molezuelas.