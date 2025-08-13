Obras de humanización: nueva fase de trabajos de pavimentación en la avenida Requejo

El jueves 21 de agosto comenzará una nueva fase de trabajos de pavimentación en la avenida Requejo como parte de los trabajos de humanización de las travesías en la ciudad de Zamora. De este modo, el próximo jueves se procederá al fresado de la Glorieta en la intersección con la avenida de Reyes Católicos. Esta se ejecutará en dos fases, en una primera se cortará la avenida de Reyes católicos para fresar la calzada derecha y en una segunda la avenida de Carlos Pinilla. Posteriormente, se seguirá con los trabajos de fresado restantes en la margen izquierda.

El lunes 25 de agosto, está previsto el inicio de los trabajos de ejecución de firme, solapándose con los trabajos de fresado. Se comenzará con la ejecución de la capa intermedia. Para la ejecución de la Glorieta con la avenida de Reyes Católicos se procederá de igual manera que con el fresado.

Para la capa de rodadura en las glorietas intersección con calle Arapiles y con la Avenida de Reyes Católicos será necesario el corte total de dichas intersecciones. La ejecución de ambas glorietas será el último día de los trabajos de extendido, puesto que es necesario ejecutar en primer lugar el tronco de las calzadas.

Desde la Subdelegación del Gobierno se informa que los desvíos ya consensuados con la Policía Municipal de Zamora estarán debidamente señalizados.