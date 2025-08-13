Muere el zamorano obispo emérito en Argentina, Cipriano García Fernández

El obispo Cipriano García Fernández, prelado emérito de Cafayate en Argentina, ha fallecido en la madrugada del miércoles, 13 de agosto, en el Hospital Carlos III de Madrid

Natural de Santibáñez de Teraprofesó de votos simples en la Orden de San Agustín en 1950 y de votos solemnes en 1953. Fue ordenado presbítero el 15 de julio de 1956.

Desde 1957 desarrolló su actividad pastoral en Argentina, siendo destinado al Colegio San Agustín de Buenos Aires mientras que cursaba los estudios de Filosofía y Letras. Entre 1963 y 1966 fue prior de la comunidad y rector del Colegio San Agustín y consejero viceprovincial.

En 1969, García Fernández fue destinado a la nueva Prelatura de Cafayate, donde fue vicario general, secretario canciller y párroco de Cafayate y Santa María (Catamarca). En 1987, fue nombrado prior regional de los agustinos de Cafayate y Salta.

En 1991 el papa Juan Pablo II lo nombró obispo de la prelatura de Cafayate y recibió la ordenación episcopal el 11 de agosto del mismo año, siendo consagrante principal monseñor Moisés Julio Blanchoud, arzobispo de Salta.

Monseñor Cipriano García prestó su servicio como obispo prelado de Cafayate durante dieciséis años, hasta 2007, cuando el papa Benedicto XVI le aceptó la renuncia presentada por razones de edad. Su lema episcopal era: "Me desgastaré por vuestras almas" según explica Luis Marín de San Martín.

Regresó a Buenos Aires y fue miembro de las comunidades agustinianas del Colegio San Agustín y, posteriormente, del Colegio San Martín de Tours.

Su estado de salud hizo que regresara a España en 2024, siendo enviado a la Residencia de Atención Especial que la Provincia agustiniana de San Juan de Sahagún tiene en Madrid, ciudad donde finalmente ha fallecido.