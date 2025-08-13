La Junta inicia el plan para la reconstrucción tras los incendios de Zamora y León
Mañueco preside una reunión de su Gobierno para ofrecer apoyo a los afectados
Los graves incendios de Zamora y León aún siguen activos, pero el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, prepara ya un plan para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas por esos fuegos.
El presidente autonómico explicó que este mismo miércoles mantiene la primera reunión con sus consejeros de cara a "empezar a trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas", la naturaleza, los bienes, las viviendas particulares y las instalaciones públicas que se han visto dañadas por los incendios.
El presidente autonómico hizo igualmente un llamamiento a la tranquilidad de la población a la que se acercan los incendios, para que tengan frialdad y no se pongan innecesariamente en riesgo por intentar salvar sus propiedades. "Todo tiene reconstrucción y se puede reponer, menos la vida humana", ha advertido Fernández Mañueco, que ha prometido actuar "de manera rápida y generosa" en la recuperación de la zona arrasada por los fuegos.
El máximo responsable autonómico también salió al paso del tuit del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que tachó a Mañueco y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de "sinvergüenzas" por estar "de farra" durante los incendios de Castilla y León.
Fernández Mañueco acusó a Óscar Puente de hacer un uso "frívolo del sufrimiento" que causan los incendios forestales que asolan Castilla y León y de desplegar "una política que nos avergüenza a todos".
No entró a valorar su crítica porque le resultaría muy fácil hablar de Puente y de su gestión, pero no quería "rebajarse" para no ponerse "a su altura".
