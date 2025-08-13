Inyección de 220.000 euros para fomentar el turismo en la provincia

Las tres Rutas del Vino, la de Toro, Zamora y Arribes, recibirán una ayuda de la Diputación de Zamora 144.000 euros en total con el fin de seguir impulsado el enoturismo para que también a través de la riqueza vitivinícola de la provincia se atraiga a un mayor número de visitantes. Asimismo, la Junta de Gobierno de la institución celebrada este miércoles 13 de agosto ha resuelto destinar 25.000 euros para las asociaciones de mascaradas, destinadas a la recuperación, conservación y promoción. En total, han sido trece las asociaciones que presentaron la solicitud para acceder a la subvención, siendo estimadas todas ellas por cumplir los requisitos, por lo que ahora disponen de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de la resolución definitiva.

Por último, se han destinado 57.000 euros a entidades locales para las Fiestas declaradas de Interés Turístico, siendo beneficiadas también un total de trece entidades beneficiarias, tal y como ha informado tras la reunión el presidente en funciones de la institución, Víctor López de la Parte.

Como novedades destacadas, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con el ayuntamiento de Galende y la Diócesis de Astorga para la virtualización del monasterio de San Martín de Castañeda por un importe de casi 53.000 euros. Importe que se destinará a "crear un sistema audiovisual inmersivo basado en el videomapping, como complemento a la museografía y narrativa que tiene el centro de interpretación del CISTER en el monasterio de San Martín de Castañeda", ha detallado el diputado de Cultura y Turismo.

También se ha aprobado el acuerdo por un importe de 130.000 euros con el objetivo de continuar conservando y reparando las iglesias de la provincia. La distribución de este presupuesto se realizará por anualidades de la siguiente manera: en el año 2025, 80.000 euros; y en el 2026, 50.000 euros. Las cuantías económicas, así como las iglesias en las que se realizarán las obras, han sido seleccionadas bajo criterios de gravedad, urgencia y necesidad de la actuación. De este modo Moreruela recibirá 46.667 euros; ⁠Palacios de Sanabria, 33.333 euros; Carbajalinos, 32.000 euros; Cubo de Benavente, 13.333 euros; y Villanueva de Valrojo, 4.667 euros.

También se destinarán ayudas a cuatro municipios que realizarán obras en los retablos de sus iglesias. En concreto, Codesal recibirá 23.640 euros; Ferreruela de Tábara, 13.373 euros; Molezuela, 12.390 euros; y Manzanal de los Infantes, 10.597 euros.

Por último, se han asignado 20.000 euros a la Asociación Etnográfica Bajo Duero para contribuir al sostenimiento y desarrollo de actividades culturales de la entidad.

Inversión en política social y ganadería

La Junta de Gobierno ha adjudicado hoy también el contrato del Servicio de Abastecimiento de agua potable con camiones cisterna a los municipios de la provincia a la empresa Transportes Cobreros S.L. por un importe de 278.300 euros, así como la enajenación mediante subasta pública del bien denominado “parcela A1” del polígono industrial sector 1, el Genjagal, en Bermillo de Sayago a la empresa Inmobiliaria Magarzo S.L. en el precio de 27.100 euros.

La Institución Provincial ha aprobado también casi un millón de euros en ayudas, concretamente 907.000 euros, donde el montante principal está destinado a 48 ayuntamientos para Centros Municipales Integrados (C.E.M.I.) por un importe de 700.000 euros y cuyo principal objetivo será el servicio de comedor y donde se desarrollarán diferentes actividades culturales y sociales.

Asimismo, 35 asociaciones sin ánimo de lucro se verán beneficiadas con casi 200.000 euros, concretamente 197.000 euros, para su mantenimiento y realización de actividades. También se han firmado diversos convenios de colaboración con entidades como la Hermandad de Donantes de Sangre, con 10.000 euros, y la Asociación Unidos Contra el Cáncer de Toro y Alfoz, siendo 6.000 euros.

Por último, el sector ganadero se verá beneficiado con más de 100.000 euros en ayudas, que se han asignado de la siguiente manera: 80.000 euros a la Asociación para selección y mejora genética de Ovino-Caprino de Castilla y León (OVIGEN), que continuará impulsando el desarrollo, la innovación y la profesionalización del sector en la provincia de Zamora; y 30.000 euros a la Asociación de criadores, promotores y comercializadores del “Bos Taurus Primigenius”, con el fin de potenciar en la provincia la conservación de la raza bovina sayaguesa.