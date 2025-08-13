La Diputación de Zamora se hará cargo de reponer "de manera inmediata" los servicios públicos afectados para que la "normalidad vuelva a los pueblos lo antes posible"

La Diputación de Zamora se hará cargo de manera "inmediata" de reponer todos los servicios públicos que se hayan visto afectados por los fuegos a coste de la institución provincial para que la normalidad vuelva a los pueblos lo antes posible. Así lo ha anunciado hoy el presidente en funciones, Víctor López de la Parte, tras la celebración de la Junta de Gobierno.

Declaraciones en las que ha pedido "ser implacables con las personas que queman nuestra provincia", aludiendo a que aunque aún se están investigando las causas, el incendio originado en Puercas de Aliste todo apunta a que pudo ser provocado. Desde la Diputación han mandado también un mensaje de apoyo y cariño a todos los afectados, deseando la pronta recuperación de los heridos a causa de las llamas.

López de la Parte ha detallado que durante la pasada jornada, se activaron todos los recursos del Consorcio Provincial de Bomberos, además de impulsar colaboración con los Ayuntamientos de Zamora, Toro y Benavente, así como con las mancomunidades. "Bomberos, voluntarios y distintos medios han estado trabajando incansablemente a lo largo de todo el día", ha comentado.

En este sentido, el presidente en funciones ha destacado la "coordinación y optimización" de los recursos que se han puesto a disposición del director operativo del incendio. "El CECOPI encargó a la Diputación, a través del coordinador de Protección Civil de la Diputación, la coordinación de todos los bomberos urbanos en los diferentes servicios que se estaban realizando en la provincia", ha recordado.

López de la Parte, ha indicado que se sigue trabajando desde la Diputación para apagar el fuego y apoyar a las personas desplazadas con todos los vicepresidentes en sus comarcas "para estar junto a las personas que se encuentran en los albergues y junto a los alcaldes".

"Nosotros queremos estar al lado de todos nuestros vecinos, de todas las personas que viven en los pueblos de nuestra provincia", ha añadido agradeciendo a todas la persona que "están trabajando, dejándose la vida para ayudar a los demás, para salvar a nuestros pueblos y a nuestros vecinos".