El ciclo "Enclaustrados" regresa al Archivo Histórico el día 21

El Archivo Histórico de Zamora ofrece, dentro de sus actividades culturales, un nuevo concierto en la VI edición del ciclo musical "Enclaustrados", con el que se pretende aproximar la institución al ciudadano.

En esta ocasión tocará el próximo 21 de agosto Sephardica, un grupo de música antigua que otorga visibilidad a músicas de tradición andalusí y sefardí y a las canciones del Romancero viejo.

La formación llevará a escena "Voces de Sefarad" una cuidada recopilación de canciones tradicionales transmitidas de forma oral por las comunidades de judíos exiliados de la Península Ibérica, con diferentes matices según las zonas geográficas donde se fueron asentando por el Mediterráneo: norte de África, los Balcanes, Grecia o bien Turquía.

El grupo, en su página web, señala que "la mujer tuvo un papel fundamental en la difusión y conservación de la música sefardí, transmitiendo de generación en generación canciones tradicionales de raíces medievales. En este concierto revivimos este legado musical, tejido con influencias del mediterráneo y marcado por la memoria del exilio".

Los integrantes de Sephardica. / Cedida

Sephardica, compuesta por Emilio Villalba, dirección musical, laúd, viola medieval, zanfona y salterio, viola de teclas, guitarra medieval, así como Sara Marina, adufe, bendir, riq y darbouka, Irene Arévalo y Patry Cruz, canto, interpretarán canciones de amor, romances y nanas, resultado del profuso trabajo de campo realizado por investigadores, historiadores, musicólogos y músicos que han sabido recoger los testimonios, cánticas y grabaciones de las últimas mujeres sefarditas.

Las invitaciones para asistir al recital del 21 de agosto las 21.00 horas tienen que retirarse a partir del jueves, 14 de agosto, en el Archivo Histórico Provincial de Zamora, situado en la rúa de los Francos 1 , solo se darán dos por persona y es imprescindible presentar documento de identidad.

