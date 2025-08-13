Una ciclista de 27 años resulta herida tras colisionar contra un turismo en Zamora capital
Ha ocurrido cerca de las 9 de la mañana de este miércoles en Campo de Marte
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en Zamora, en esta ocasión, en la capital. Una ciclista de 27 años ha resultado herida tras colisionar contra un turismo en la calle Campo de Marte, en concreto, en la glorieta de la carretera del Bolón.
Ha ocurrido cerca de las 9 de esta mañana y hasta el lugar de los hechos se han trasladado Policía Municipal, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que han enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida. Al parecer, su estado no reviste gravedad.
