Ahora Decide explota contra la Junta de Castilla y León

Con motivo de los incendios en la provincia de Zamora, Manuel Fuentes, portavoz de Ahora Decide, ha expuesto las quejas que ha ido recibiendo por parte de brigadistas, alcaldes o usuarios de los pueblos afectados, una situación que defienden como “terrible e injusta”.

“No aprendemos de los errores porque nos gobiernan inútiles. La gente tiene miedo, muchos zamoranos están angustiados porque pueden perder en unos minutos todos lo que tienen y todo lo que han conseguido a lo largo de toda una vida”, sentencia el portavoz.

Fuentes ha recordado lo que hace tan solo un mes avisaban desde su sede, “decíamos que incendios como los de la Sierra de la Culebra podían volver a ocurrir en cualquier momento. Por desgracia, teníamos razón. Decíamos que el operativo de incendios era absolutamente insuficiente. Decíamos que había decenas de cortafuegos, especialmente en el área límite con Portugal, pero también en la zona alta de Vidriales, con pinos de más de 10 metros. Algunos hace más de 10 años que no se limpian, por tanto, ¿qué se está haciendo para poder prevenir los incendios? Casi nada. Decíamos que tres años después del mayor incendio no habían llegado las ayudas prometidas. No se ha sacado toda la madera quemada, ni tampoco están limpios los entornos de los pueblos para garantizar que no entre el fuego”.

Una de las quejas del partido es la relacionada con los profesionales que acuden a estas zonas: “Muchos de los trabajadores que conocen el terreno de otros años no están operativos, no continúan o encuentran trabajo en otras áreas porque no se ofrece estabilidad. Esto provoca que se sustituyan por operarios que no tienen formación, que no conocen el terreno, que son valientes y que se están jugando la vida estos días”. El problema, según Fuentes, es la falta de relevos y la falta de puestos por cubrir, ya que, “el operativo que han anunciado no estaba completo”.

Una situación que según Ahora Decide, intentaron solucionar hace un año a través de Soria Ya con una proposición no de ley sobre incendios, la cual, fue bloqueada por el Partido Popular. A través de esta proposición se pide un plan de limpieza del entorno de todos los pueblos, “así sí que se previene y se evita que entre el fuego en los pueblos”, además de un cambio total en la política de prevención y profesionalizar el sector, es decir, "empleo estable y con formación".

Las soluciones, dice, “no son difíciles, pero cuestan dinero público que se utiliza para cosas que muchos ciudadanos no entienden”. Por desgracia, “el tiempo nos han dado la razón”, señala. “Dos nuevos grandes incendios han transformado en cenizas más de 5.000 hectáreas en la provincia de Zamora casi en el día de ayer, que hay que añadir a las 60.000 hectáreas de hace dos años. El fuego ha entrado en Ayoó de Vidriales, en Congosta, en Abejera, en Carracedo de Vidriales, igual que entró en Otero de Bodas un par de años atrás. No aprendemos de los errores. El fuego ha estado a punto de entrar en otros 16 pueblos de Aliste y de la zona de Vidriales, en los que sus vecinos han tenido que ser evacuados o confinados. Además de casas y naves ardiendo, tenemos seis heridos, dos de ellos en la UCI. Esta es la realidad de ayer”.

Es entonces cuando se lanza la pregunta al aire, ¿quién es el responsable de este fracaso?: “Evidentemente, en un 80%, la Junta de Castilla y León, ya que tiene competencias exclusivas en ordenación del territorio, desarrollo rural, agricultura, ganadería y tratamiento especial de las zonas de montaña. En esto la Junta tiene también competencias de desarrollo normativo y de ejecución, es decir, de acción de planificar políticas en protección del medio ambiente, montes, aprovechamientos forestales, prevención y extinción de incendios. Por eso es la máxima responsable, aunque hay más”.

El sentimiento de abandono, el miedo y la impotencia se han apoderado de los ciudadanos ante una situación de desamparo por parte de las instituciones. Desde Ahora Decide se denuncia la descoordinación: “Los brigadistas y los bomberos se enteran por los vecinos o por la Guardia Civil cuando llegan a un pueblo, es decir, no se enteran por los puestos de mando. Así es como han trabajado ayer muchos bomberos, muchos brigadistas”.

La respuesta por parte de la Junta es que todos los materiales públicos y privados van a ser pagados “de forma generosa y rápida” en las primeras semanas de septiembre. Algo, que no termina de convencer al portavoz: “Nos mienten. Hace dos años los mismos responsables dijeron lo mismo y de los 50 millones de euros que se prometieron con el incendio enorme que hubo en la zona concreta de La Carballeda y en la Sierra de la Culebra, tan solo han llegado menos de 6 millones de euros. Nada se ha restaurado. Esto acompañado de carreteras destrozadas que siguen con baches de más de medio metro. Esto indigna a la población, esto indigna a los zamoranos y desde Ahora Decide y decimos que el monte es un recurso importante para crear empleo estable y frenar la despoblación”.

Fuentes explica que, en Zamora, se podrían crear “más de 500 puestos de trabajo con formación adecuada para tener el operativo funcionando todo el año. No es muy difícil, es decisión política. Y especialmente limpiando el monte, ¿cuándo? En invierno y en otoño, no tardar 10 años en limpiar un cortafuegos”.

Otro de los mecanismos que proponen es potenciar la ganadería extensiva en media provincia: “Cuando hablas con la gente de los pueblos, casi todo el mundo te dice: Una cabra y un rebaño de ovejas son los que realmente limpian y mantienen el monte diariamente. Tampoco es tan complicado, ¿por qué no aprendemos de nuestros abuelos? Porque los responsables políticos están metidos en sus oficinas, esa es la realidad”.

Desde Ahora Decide proponen cambiar toda la política de prevención y extinción de incendios priorizando la prevención y la creación de empleo estable. Incluir la política de prevención en la lucha contra la despoblación, incrementando presupuesto y caminando hacia la creación de empleo en las comarcas que están más despobladas. Y, por último, se pide la dimisión del consejero de Medio Ambiente y parte de su equipo, “entre ellos el director general de política forestal, José Ángel Arranz”.