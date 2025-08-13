Abel murió al intentar por su cuenta defender su pueblo del incendio de Molezuelas desbrozando

Se llamaba Abel, era motero y mostraba su solidaridad siempre que podía, por lo que no se lo pensó dos veces a la hora de ayudar a extinguir en la provincia de León el incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda.

El fallecido, de 35 años, murió el martes en Nogarejas, a la altura del kilómetro 12 de la carretera LE-125. Realizaba trabajos de desbroce cuando se vio atrapado por las llamas al juntarse dos lenguas de fuego.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha transmitido sus condolencias a la familia y ha explicado que Abel no era voluntario del operativo de extinción, como se había comunicado por error el día anterior, sino que realizaba esos trabajo por su cuenta con un compañero.

El fallecido intentaba defender uno de los pueblos del fuego cuando le alcanzó a él y a otro hombre que lo acompañaba, que se encuentra herido con quemaduras graves. Se trata de dos personas que "intentaban con la mejor de sus voluntades defender su municipio" y que, como el incendio en ocasiones es "traicionero, se revolvió contra ellos y les alcanzó", ha detallado Fernández Mañueco. Además, ha explicado que no realizaban labores directas de extinción de incendios, ya que esas únicamente las efectúan profesionales contratados, de la Junta de Castilla y León, del Miteco o de la UME y, en cambio, esos trabajos con motoniveladoras son "labores de auxilio, no labores directas de extinción".

En un primer momento, las autoridades habían difundido que la víctima era "una persona que estaba integrada en el operativo, que había aportado medios al operativo, por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea", extremo que ahora han rectificado.

