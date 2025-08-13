Abel murió al intentar por su cuenta defender su pueblo del incendio de Molezuelas desbrozando
El leonés fallecido en el fuego de Molezuelas no formaba parte del operativo de extinción
Se llamaba Abel, era motero y mostraba su solidaridad siempre que podía, por lo que no se lo pensó dos veces a la hora de ayudar a extinguir en la provincia de León el incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda.
El fallecido, de 35 años, murió el martes en Nogarejas, a la altura del kilómetro 12 de la carretera LE-125. Realizaba trabajos de desbroce cuando se vio atrapado por las llamas al juntarse dos lenguas de fuego.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha transmitido sus condolencias a la familia y ha explicado que Abel no era voluntario del operativo de extinción, como se había comunicado por error el día anterior, sino que realizaba esos trabajo por su cuenta con un compañero.
El fallecido intentaba defender uno de los pueblos del fuego cuando le alcanzó a él y a otro hombre que lo acompañaba, que se encuentra herido con quemaduras graves. Se trata de dos personas que "intentaban con la mejor de sus voluntades defender su municipio" y que, como el incendio en ocasiones es "traicionero, se revolvió contra ellos y les alcanzó", ha detallado Fernández Mañueco. Además, ha explicado que no realizaban labores directas de extinción de incendios, ya que esas únicamente las efectúan profesionales contratados, de la Junta de Castilla y León, del Miteco o de la UME y, en cambio, esos trabajos con motoniveladoras son "labores de auxilio, no labores directas de extinción".
En un primer momento, las autoridades habían difundido que la víctima era "una persona que estaba integrada en el operativo, que había aportado medios al operativo, por lo que la directora de extinción del incendio le había asignado una tarea", extremo que ahora han rectificado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente múltiple en la N-122 en Zamora: una mujer muerta y tres heridos graves
- El presidente de la Diputación de Zamora, con la manguera en primera línea de fuego: 'Soy más útil aquí
- El Ministerio de Cultura rescata de una subasta una foto histórica de Zamora
- Nuevo campamento militar en Zamora: Monte la Reina reclasifica la zona inundable para permitir maniobras
- Retazos de una Zamora que fue, pero ya no está
- Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: 'Está calentita la cosa
- Los 15 radares más multones de Zamora cazaron a 31.434 conductores
- Las siete estatuas que más imponen a los turistas en Zamora