Zamora, única provincia donde bajó el precio de los coches usados

El precio medio de un automóvil usado en Zamora fue de 11.317 euros el pasado mes de julio, un 4,8% más barato que hace un año, lo que convierte a la provincia en la única de todo Castilla y León donde bajó el precio de los coches de segunda mano.

Son los datos publicados por Ancove, que es la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, que sitúan el precio medio en Castilla y León en 12.179 euros y en España de 13.044.

León, con 11.334 euros de media y Segovia, con 11.681 son las únicas provincias, junto con Zamora, con un coste por vehículo inferior a los doce mil euros en toda la comunidad.

Las razones por las cuales es más barato comprar un coche usado en Zamora pueden ser varias, pero una de ellas la proporciona el propio informe de Ancove: ocho de cada diez automóviles transferidos por compra venta tiene más de ocho años de antigüedad.

Concretamente en Zamora el 81,5% de los coches de segunda mano vendidos tiene más de ocho años, seis puntos por encima de la media autonómica. Y los coches más viejos son, también, más caros. De 726 coches de segunda mano que se vendieron en Zamora, 592 tenían más de ocho años.

Así el precio medio de un automóvil de segunda mano con más de ocho años ascendió a 9.774 euros, el segundo más barato de Castilla y León, por detrás de León, donde la media son 9.499 euros. El resto de las provincias está por encima de los diez mil euros y la media autonómica se sitúa en 10.231.

Tendencia

El presidente de Ancove, Enric Iglesias, explica la tendencia en el mercado de automóviles de segunda mano, muy condicionado por la irrupción del vehículo eléctrico e híbrido. "El cambio de la demanda hacia modelos más jóvenes y de motorizaciones más eficientes medioambientalmente, está generando la devaluación del stock de los comerciantes de unidades con etiqueta B, algunos de ellos premium, que arrastra importantes pérdidas en el sector y dificulta el cambio de coche de muchos españoles por unidades más ecológicas".

