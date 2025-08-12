Zamora, sin AVE por un incendio en Ourense: suspendidos siete trenes entre Madrid y Galicia

Zamora está incomunicada vía alta velocidad ferroviaria a causa de un incendio con varios focos originado en la provincia de Ourense. Los fuegos han interrumpido el servicio de alta velocidad causando la suspensión de la circulación entre Madrid y Galicia en ambas direcciones, lo que afecta a siete trenes.

En la estación de Zamora, los pasajeros se han enterado por megafonía de la interrupcion de la circulación de los siguientes convoyes:

15:45 04345 con destino A Coruña

16:30 04254 con destino Madrid Chamartín-Clara Campoamor

17:11 04565 con destino Vigo Urzaiz

17:36 05382 con destino Alicante Terminal

18:19 04375 con destino A Coruña

18:33 04334 con destino Madrid Chamartín-Clara Campoamor

19:18 04975 con destino Vigo Urzaiz

Pantalla informativa en la estación de tren de Zamora / Carlos Gil Andrés

Por su parte, los viajeros han recibido un mensaje de Renfe comunicando que han habilitado cambios y anulaciones sin gastos en la página web y en las taquillas de la estación. En Zamora, la mayoría está optando por devolver los billetes en la ventanilla de la estación, siéndoles reintegrado el importe de inmediato.

Los coches de alquiler están agotados en la estación de Zamora. La compañía que opera la terminal tiene una lista de espera de seis personas ahora mismo que están aguardando a que haya algún vehículo disponible.

Eso sí, Renfe acaba de hacer público de que dispondrá un tren especial lanzadera entre Madrid y Zamora (y viceversa) con paradas en Segovia y Medina AV para quienes viajen a esos destinos.

Hay decenas de viajeros afectados por la suspensión de trenes, si bien la puesta en marcha de este tren lanzadera puede solucionar algunas situaciones, como la de aquellos viajeros sin otra alternativa que hacer noche en Zamora y que ahora podrán buscar alternativas para llegar a sus destinos.