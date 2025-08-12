El sueño cumplido a toda velocidad de diez futuros ingenieros zamoranos

Un grupo de una decena de estudiantes universitarios de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, junto a otra decena de estudiantes de Salamanca procedentes de la Escuela de Ingeniería de Béjar acaban de Montmeló, el circuito de Barcelona en el que se corren grandes premios mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo, con las pilas cargadas y un sueño cumplido.

El alumnado ha estado la pasada semana en esa pista de velocidad participando en la competición Fórmula Student, algo que para ellos ha sido "una experiencia única, llena de aprendizaje, compañerismo e ilusión", han comentado. "Muchos estamos cumpliendo un sueño, estar en un circuito de carreras con nuestro propio coche, a pesar de las dificultades técnicas en el funcionamiento de nuestro monoplaza", han confesado.

Integrantes del equipo de la USAL, en el "paddock". / Cedida

Aunque por temas de exigencias técnicas el monoplaza de movilidad eléctrica diseñado y construido en los talleres del campus Viriato no pudo correr en el circuito, el equipo de Fórmula USAL, que acudía por primera vez a esa competición internacional universitaria, sí compitió en las pruebas estáticas y el testado el coche, además de exponer el proyecto y plan de negocio asociado a la competición. Los integrantes del equipo han compartido sus ideas con universidades punteras, con lo que "se ha conseguido mucha información para la próxima temporada que nos ayudará a mejorar notablemente, ya que este proyecto tiene su continuidad y no termina en Montmeló 2025", han indicado desde el equipo de la USAL.

Han agradecido el apoyo de patrocinadores como TecoZam, los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora y Salamanca, Talleres Núñez, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Temas Creativos, Grupo Andrés, Vector, Bender, Multirecambios, Jv Radiadores, Zamora Importa, Molendum e Inolian, junto a otros colaboradores. n

Suscríbete para seguir leyendo