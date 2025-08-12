Las Siete Palabras convoca a una asamblea extraordinaria

La Hermandad Penitencial de las Siete Palabras ha convocado a sus hermanos a una asamblea general extraordinaria el próximo 27 de agosto a partir de las 20.15 horas en el salón de actos de la Ciudad Deportiva.

El motivo de la reunión es la autorización de la asamblea para la autorización de la compra de un local de lo que informarán esta tarde según figura en la información que han difundido a través de sus redes sociales.

Con motivo de la última asamblea general el abad, Roberto Ariza, explicaba que la penitencial tiene muchos enseres que se guardan "en un local prestado por un hermano, pero, a corto plazo, nos gustaría contar con nuestro propio espacio. Llevamos ya ocho años buscándolo y resulta muy complicado en la zona de la Horta porque lo necesitamos cerca de la iglesia".