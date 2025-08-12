Prada pide a la población zamorana seguir indicaciones y nada de "selfies"

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha hecho un llamamiento a la población afectada por los incendios para seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y evitar ponerse en riesgo por quedarse en un pueblo cuando es desalojado o por regresar antes de tiempo, cuando aún no se ha acordado el regreso, por el peligro que puede entrañar.

Del mismo modo, el delegado territorial ha pedido que no se acuda a la zona de los incendios a hacer fotos o "selfies" porque además se pueden colapsar carreteras por las que es necesario que pasen los servicios de extinción o de emergencias y porque en cinco minutos el viento puede cambiar y todo el operativo puede tener que trasladarse urgentemente a otro lugar.

Suscríbete para seguir leyendo