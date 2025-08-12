El PP lleva al Congreso la falta de contratos de verano en Correos en Zamora

El Grupo Parlamentario Popular se ha hecho eco de las denuncias sindicales de que Correos no ha hecho contrataciones de verano en la provincia de Zamora para cubrir las vacaciones y eso provoca el "colapso" del servicio postal.

La situación, al igual que en Zamora, se ha detectado también en otras nueve provincias: Alicante, Asturias, Barcelona, Cantabria, Jaén, La Rioja, León, Lugo y Zaragoza. Por ello, el PP ha presentado en la Cámara baja una batería de preguntas para su contestación por escrito por parte del Gobierno en las que interroga al Ejecutivo de la nación por lo que considera un "colapso" en Correos durante el verano por la falta de contrataciones de personal.

"Con preocupación recibimos constantes informaciones proporcionadas por los sindicatos de Correos, dando cuenta de la casi total ausencia de contratación en este verano para suplir las vacaciones del personal, lo que está provocando un deterioro alarmante de las condiciones laborales de la plantilla y del servicio público postal", señala el PP en su escrito, difundido por Europa Press. En concreto, cita informaciones de CCOO en las que el sindicato denuncia una política de "contratación cero" por parte de la compañía en esas diez provincias.

Miles de notificaciones

El PP llama la atención además de que la situación no es nueva y ya se vivió el año pasado, con una ausencia de contrataciones que deja "los centros colapsados, provocando retrasos generalizados y una imagen pública de Correos muy deteriorada en los medios de comunicación", expone el PP en su escrito en el Congreso. En base a ello, pregunta si Correos es consciente del "generalizado malestar" existente en los centros de trabajo de Correos por la falta de contrataciones para suplir las bajas por las vacaciones de verano, lo que cree que obliga a unas cargas de trabajo "inasumibles" y que deterioran "seriamente la prestación del servicio postal". El PP sostiene que hay "miles de cartas y notificaciones acumuladas" a las que tiene que dar salida Correos.

