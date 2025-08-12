Óscar Puente la vuelve a liar por los fuegos de Zamora y hasta Feijóo entra al trapo por Mañueco: "Está calentita la cosa"

El ministro Óscar Puente vuelve a tirar de X -antiguo Twitter- para sacar su artillería satírica y dar latigazos verbales al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y lo hace donde más le duele, al menos, en el panorama actual: los incendios en Castilla y León, en concreto, los dos de Zamora.

El rifirrafe llega incluso al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que saca la cara por Mañueco. A la crítica del socialista sobre si "un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga sería cesado de forma automática", el dirigente popular nacional contesta con la misma hipótesis: "Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata".

Las acusaciones en redes han alcanzado tal nivel que el propio Óscar Puente ha decidido borrar uno de sus últimos tuits publicados en los que recriminaba a Mañueco sus vacaciones en Cádiz mientras en Zamora luchaban contra los incendios: "¿Qué tal está el tiempo por Cádiz? Me han dicho que en Castilla y León está calentita la cosa". El comentario ha herido a los afectados y horas después ha decidido eliminarlo aunque muchos habían hecho ya pantallazos del desafortunado comentario.

El post borrado por Óscar Puente. / X

F. E.

Mañueco se presentaba durante la tarde noche del lunes en Zamora para asistir a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) autonómico en Zamora, un órgano cuya dirección operativa corresponde a la Junta de Castilla y León y donde toman parte delegados territoriales, consejeros y el delegado del Gobierno. En ese momento había diez incendios activos en la comunidad autónoma, motivo más que suficiente para interrumpir sus vacaciones.

Implacable

El jefe del Ejecutivo regional poco o ningún tiempo tiene de contestar en redes sociales al implacable Puente, que no ha parado en las últimas horas -con razón o no- de afear a Mañueco: "La actitud del Gobierno, la misma o peor que hace tres años", dice, en referencia al devastador fuego en la Sierra de la Culebra de 2022.