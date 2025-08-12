La ola de apoyo desde toda España a los vecinos afectados por los fuegos en Zamora: "Con vosotros"

Ha vuelto a ocurrir. El fantasma del devastador incendio en la Sierra de la Culebra de hace tres años vuelve al presente. Esta vez, en forma de dos fuegos: el originado el domingo en Molezuelas y el iniciado este lunes en Puerta de Aliste y que corre de nuevo por la Culebra.

Desde todos los puntos de España muestran una ola de apoyo con los vecinos afectados, pero también críticas por las lagunas que aún existe en la gestión de los incendios.

Aquí van algunos de los mensajes que tratan de insuflar un mínimo de empatía a quienes ven cómo sus pueblos se queman:

Los mensajes de apoyo "Desde Burgos me uno a vuestra tristeza y desesperación, espero que esta tragedia acabe cuanto antes no solo por vosotros sino también por la pérdida de animales y árboles que allí también convivían".

"Espero que los culpables tengan su merecido. Fuerza y ánimo de una paisana".

"Un abrazo a todos mis paisanos. Ánimo y que quien lo provoca se muera entre llamas".

"Mucha fuerza desde Málaga de parte de una zamorana. Todo mi ánimo y cariño desde aquí".

"Apoyo sí, pero también protestar por el desmantelamiento de brigadas y sistemas antiincendios".

"Lo del de la Consejería diciendo que no compensa tener brigadas activas todo el año... demostradito queda".

"Mi apoyo total a los vecinos, pero el abandono de los montes es evidente".

"Los que están en los despachos no tienen ni p*** idea de lo que pasa en los montes, es evidente".

"¡Qué pena! ¡Otra vez! No se aprende nunca, que se apague pronto y ánimo a todas las personas afectadas".

"El apoyo tienen que darlo desde arriba en invierno para que en verano no pasen estas desgracias".

"Mucho ánimo a todos los pueblos, no debería pasar por esto nadie y creo qué los incendios también se atajan en invierno".

"Mucho ánimo para mis paisanos de la zona, que se extinga pronto un incendio y que la gente pueda volver a sus viviendas".

"Ojalá den con los que hacen estás atrocidades y ayuden a reconstruir lo que no se ha salvado".

"Que Dios los proteja a todos"

"Ojalá no tuviéramos que vivir esto cada año. Con vosotros".

"No hay palabras de ánimo que te puedan devolver, tu casa, tus animales, tu vida".

"Hay que ayudar a la agricultura y la ganadería que es lo que mantiene limpio el monte".

"Mi pensamiento está con la población de los pueblos afectados por el incendio".

"Mucho ánimo para todas las personas que viven ese horror, por desgracia, se vuelve a revivir la angustia que vivimos en la Sierra de La Culebra".

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO DEL ESTADO DE LOS INCENDIOS DE ZAMORA

Déjales un mensaje

Si quieres dejar un mensaje de apoyo para ellos, puedes hacerlo aquí: